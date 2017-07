Amérique Latine : Nous sommes avec le Venezuela 

Les délégués à la XXIII° Rencontre du Forum de Sao Paulo au Nicaragua ont soutenu le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) pour chercher une solution pacifique au conflit provoqué par l'extrême-droite.

« Nous sommes avec le Venezuela, » a affirmé la secrétaire exécutive de cet organisme d'intégration, Mónica Valente, lors de son ouverture en soulignant que les partis de gauche doivent continuer à lutter contre la contre-offensive néolibérale dans la région.

A propos de l'Assemblée Nationale Constituante que le président vénézuélien, Nicolás Maduro, souhaite mettre en place, la Brésilienne a souligné que la seule façon d'obtenir la démocratie est de « consulter le peuple et pas de faire des coups d'Etat comme au Brésil, au Paraguay et au Honduras. »

Le représentant du PSUV, Roy Daza a expliqué qu'aujourd'hui, le Venezuela est aujourd'hui le centre des attaques des forces impérialistes : « une situation extrêmement difficile » à cause de la chute retentissante des prix du pétrole et de l'escalade de la violence fomentée par l'oligarchie d'opposition.

Il a remercié pour leur position des pays comme le Nicaragua, le Salvador, la Bolivie et l'Equateur qui ont été fermement en faveur de la paix quand l'Organisation des Etats Américains (OEA) e tun groupe de pays cherchaient à isoler Caracas diplomatiquement.

« Nous parions tout sur la paix, la démocratie par la voie constitutionnelle pour que le 30 juillet, ce soit le peuple qui choisisse l'avenir de la nation, » a souligné Daza en précisant que le PSUV et le président Maduro sont ouverts au dialogue.

Selon le fonctionnaire, une proposition est que le Pape François et 5 pays servent de médiateurs pour instaurer un dialogue politique dans le pays.

Par contre, a-t-il ajouté, la proposition de l'opposition est d'empêcher les électeurs d'aller voter pour la Constituante en incitant à la violence comme ils l'ont fait lors du coup d'Etat manqué de 2002.

Pour le représentant du PSUV, cependant, peu à peu, le peuple vénézuélien a commencé à démonter les mensonges et les manipulations de la droite alignée sur les groupes de pouvoir étrangers et le 30 juillet, il votera pour « le non à la violence. »

(Avec des informations de Prensa Latina)

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/07/18/foro-de-sao-paulo-estamos-juntos-con-venezuela/#.WW8G7zPpMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/amerique-latine-nous-sommes-avec-le-venezuela.html