Bolivie : Signature d'un contrat avec la Russie pour un centre nucléaire

L'ambassadeur de Russie en Bolivie, Alexéi Sazónov a fait savoir que l'entreprise d'Etat euro-asiatique Rosatom pré oit de signer en août le dernier contrat pour al construction du centre de recherche nucléaire d' El Alto.

Sazónov a estimé que les travaux commenceraient en septembre dans le district 8 de cette ville limitrophe de La Paz.

Le diplomate a dit à la presse qu'on travaille parallèlement à établir les papiers et à la sous-traitance d'entreprises de construction boliviennes pour qu'elles collaborent à la fourniture de matériel et de main d'œuvre.

Selon l'ambassadeur, Rosatom montera le centre de recherches nucléaire, une initiative qui implique l'Agence Bolivienne d'Energie Nucléaire, coûtera 'au moins 300 millions de dollars et devra être inaugurée dans les 4 prochaines années.

Selon des sources officielles, le complexe comprendra un centre de cyclotron et de radio-pharmacie, une usine multifonction d'irradiation gamma et un réacteur nucléaire de recherche.

Rosatom comprend plus de 350 entreprises et institutions scientifiques, y compris toutes les compagnies nucléaires civiles russes, des centres de recherche et la seule flotte à énergie nucléaire du monde.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101122&SEO=bolivia-y-rusia-firmaran-ultimo-contrato-para-centro-nuclear

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/bolivie-signature-d-un-contrat-avec-la-russie-pour-un-centre-nucleaire.html