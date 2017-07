Brésil : La condamnation de Lula est une insulte

Par Dilma Rousseff

La condamnation de Luis Ignácio Lula da Silva, sans preuves, à 9 ans et 6 mois de prison est une insulte. Une injustice flagrante et une absurdité juridique qui fait honte au Brésil. Lula est innocent et cette condamnation blesse profondément la démocratie.

Sans preuves, ils suivent la voie tracée par les grandes entreprises. Il y a des années, Lula, le Président de la République le plus populaire de l'histoire du pays et l'un des hommes d'Etat les plus importants au monde du XXI° siècle, supporte une persécution sans quartier.

Aujourd'hui, nous assistons avec indignation à l'approbation par le Sénat de la fin du Contrat de Travail. Une perte monumentale pour les travailleurs brésiliens.

Maintenant, nous assistons à cette ignominie contre le président Lula destinée à lui supprimer ses droits politiques.

Le pays ne peut accepter ce pas de plus vers un Etat d'exception. Les griffes des putschistes cherchent à porter atteinte à l'histoire d'un héros du peuple brésilien. Ils n'y arriveront pas.

Lula est innocent. Le peuple brésilien saura le démontrer démocratiquement en 2018.

Nous résisterons.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/12/brasil-la-condena-de-lula-es-un-escarnio-por-dilma-rousseff/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/bresil-la-condamnation-de-lula-est-une-insulte.html