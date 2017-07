Brésil: La crise politique a aggravé la récession économique

Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB du Brésil pour 2018 en tenant compte du fait que la réforme du travail a été approuvée et que l'approbation de la réforme des retraites est également prévue.

La crise politique du Brésil a fortement aggravé sa récession économique, a prévenu jeudi le Fonds Monétaire International (FMI) dans son rapport sur l'économie du pays.

Selon le FMI, la profonde récession du Brésil semblait proche de sa fin car « des indicateurs récents suggèrent que l'économie du Brésil s'approche d'un point de revirement » mais « la récente augmentation de l'incertitude politique a jeté une ombre sur les perspectives. »

Le FMI a légèrement amélioré ses prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) du Brésil en 2017, de 0,2 % à 0,3% mais a diminué ses attentes pour 2018 en tenant compte du fait que la réforme polémique des retraites mise en place par le président de fait Michel Temer pour poursuivre sa politique économique néolibérale a été approuvée.

« La croissance est prévue à 0,3% en 2017 et à 1,3% en 2018, » a précisé le Fonds Monétaire International. En avril, il avait estimé que le géant sud-américain aurait une croissance de 0,2% cette année et de 1,7% en 2018.

Pour cet organisme, « l'instabilité politique et les investigations sur la corruption qui pèsent sur Temer sont les facteurs de risque les plus importants qui peuvent menacer l'ordre du jour de réformes et la récupération économique du Brésil, » assure le FMI en évoquant la plainte pour corruption passive qui touche le président non élu.

Pendant ces 14 derniers mois, le Brésil a été entraîné dans une spirale de crise politique dont il semble ne pas trouver la sortie après le coup d'Etat parlementaire contre la présidente constitutionnelle Dilma Rousseff et on prévoit qu'elle s'intensifie avec la récente approbation de la réforme du travail que Temer met en place malgré le rejet des syndicats ouvriers, des mouvements sociaux et syndicaux et avec la condamnation sans preuve à 9 ans et 6 mois de prison de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, soi-disant impliqué dans le réseau de corruption de Petrobras.

