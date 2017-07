Colombie : 186 assassinats de dirigeants sociaux depuis 2016

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme a averti an mai dernier que les assassinats de dirigeants sociaux augmentaient en Colombie.

Le Défenseur du Peuple de Colombie, Carlos Alfonso Negret, a précisé jeudi que le nombre de dirigeants sociaux assassinés depuis janvier 2016 était de 186 sur lesquels 52 sont morts en 2017.

En outre, 500 défenseurs des Droits de l'Homme et dirigeants ont été menacés depuis janvier de l'année dernière.

« Statistiquement, nous avons 186 homicides de dirigeants sociaux et de défenseurs des Droits de l'Homme depuis le 1° janvier 2016 et cette année, il y a eu 52 homicides et plus ou moins 500 personnes menacées, » a assuré le défenseur qui a souligné que les départements les plus touchés sont Cauca, Antioquia, le Nord de Santander et Córdoba.

« La grande majorité des homicides et des menaces sont enregistrés dans des zones où auparavant, se trouvaient les FARC-EP. La société et l'Etat devraient travailler pour que cela ne se reproduise plus parce que si nous avons obtenu la paix avec un groupe comme les FARC-EP, nous devons chercher des espaces de réconciliation après avoir obtenu la vérité et la réparation, » a indiqué Negret.

Il a assuré qu'il y a encore des obstacles pour unifier le nombre des dirigeants assassinés dans le pays : « Le Gouvernement a beaucoup travaillé mais le problème subsiste. Avec le Gouvernement et le Bureau du Procureur, nous ne sommes jamais d'accord sur les chiffres mais le Système d'Alerte Précoce nous permet d'identifier les menaces et les homicides dans les chiffres que j'ai donnés. »

Le Défenseur du Peuple a aussi manifesté son inquiétude à cause des 5 homicides sélectifs de membres des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie-Armée du Peuple (FARC-EP) pendant le processus de dépôt des armes et de réinsertion.

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme s'est prononcé le 1° mai sur le risque que courent les défenseurs des Droits de l'Homme dans beaucoup d'endroits du monde et a évoqué en particulier le cas de la Colombie où des dizaines d'assassinats ont été rapportés depuis le début de 2017.

Zeid Ra’ad Al Hussein a averti lors d'une conférence de presse à Genève que si les assassinats de défenseurs des Droits de l'Homme continuent, « cela pourrait porter préjudice aux énormes efforts faits dans ce processus de paix. » C'est pourquoi il a appelé instamment tous le monde en Colombie à « rester vigilant. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/186-asesinatos-de-lideres-sociales-desde-2016-en-Colombia-20170713-0046.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/colombie-186-assassinats-de-dirigeants-sociaux-depuis-2016.html