Cuba : Cuba atteint son plus bas taux de mortalité infantile

La Havane, 22 juillet, (RHC).- Le ministère cubain de la Santé a fait savoir ce vendredi que notre pays a atteint au premier semestre de cette année, son plus bas taux de mortalité infantile.

En effet, fin juin, Cuba enregistrait seulement 4,1 décès pour mille parmi la population en bas âge. 40 décès de moins que l'année dernière.

Le Dr Roberto Alvarez, responsable du programme d'attention aux mères et aux nouveau-nés au ministère cubain de la Santé, a expliqué les raisons de cette réussite dans des déclarations à la télévision nationale.

«Cette consolidation des résultats du programme d'attention aux mères et aux nouveau-nés à la fin du premier semestre de l'année est l'expression du travail réalisé depuis les services d'attention primaire, dans les cabinets de consultations des médecins de la famille jusqu'aux services dans les grands hôpitaux, comme le réseaux des services de génétique médicale, de cardiologie pour enfants et de soins intensifs et de néonatologie, entre autres qui sillonnent tout le pays .»

Cuba enregistre également une réduction du taux de mortalité des enfants en âge scolaire et pré-scolaire ainsi que du taux de mortalité maternelle.

«Ces résultats confirment les conditions réunies chez nous pour concrétiser le souhait de nous placer parmi les pays du monde qui détiennent un taux de mortalité infantile en dessous des 4 pour mille à la fin de l'année.»

Edité par Francisco Rodríguez Aranega

http://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/136272-cuba-atteint-au-premier-semestre-de-cette-annee-son-plus-bas-taux-de-mortalite-infantile

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/cuba-cuba-atteint-son-plus-bas-taux-de-mortalite-infantile.html