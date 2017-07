Cuba-Etats-Unis : Lettre de la Coordination Française de Solidarité avec Cuba au Président de la République Française

Monsieur le Président de la République,

Votre prédécesseur avait amélioré les rapports diplomatiques entre la France et Cuba. Même si certains aspects de la politique des États-Unis étaient, et sont toujours contraires au droit international : le blocus, bien sûr, ou l’extraterritorialité qui permet de pénaliser des entreprises françaises qui pourtant respectent le droit français. C’est pourquoi la Coordination Française de Solidarité avec Cuba, ne comprend pas et s'indigne de la venue en France de Monsieur TRUMP pour les cérémonies du 14 juillet.

En cette date qui est censée célébrer la Révolution Française, la présence de Monsieur TRUMP est totalement indécente. Comment est-il concevable d’inviter Monsieur TRUMP à participer à cette cérémonie alors qu’il s’ingénie à tenter de mettre fin à la Révolution Cubaine? Le prétexte de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 est incohérent, la date du 11 novembre est plus judicieuse que celle du 14 juillet, si vous souhaitiez inviter Monsieur TRUMP.

L’ingérence des États-Unis à Cuba, au Venezuela et dans de nombreux autres pays, qui vise à imposer le modèle du capitalisme étasunien à l'ensemble du monde, est totalement incompatible, et offense totalement l'esprit de la Révolution Française.

Monsieur TRUMP vient d'annuler lors de son ignoble discours du 16 juin dernier, les timides mesures d'ouvertures engagées par l'ex-président Obama vis-à-vis de la République de Cuba. Le blocus assassin imposé par les États-Unis contre le peuple cubain vise ouvertement à provoquer la chute du système économique et social mis en place grâce à la Révolution Cubaine de 1959, que le peuple cubain continue de plébisciter.

Une grande majorité des Étatsuniens (républicains et démocrates) ne soutient pas ce retour en arrière dans les relations avec Cuba. Seule la mafia anti-cubaine de Miami se réjouit de ce changement.

Les motifs retenus pour valider cette décision, ont évolué au cours des temps, mais ils sont toujours aussi fallacieux. Évoquer la question des droits de l’homme à Cuba est une hérésie, « le peuple cubain jouit de libertés et droits fondamentaux, et s’enorgueillit d’acquis qui restent un rêve dans bien des pays, même aux États-Unis (santé, éducation, égalité hommes femmes, droits de l’enfant, paix… Les Cubains revendiquent toujours la levée du blocus et aspirent à des relations « normales » avec le gouvernement des États-Unis.

Il est temps de mettre fin aux héritages de la guerre froide, et suivre l’exemple de la Commission Européenne qui vient d’annuler la « position commune » qui datait de 1996. La Coordination Française de Solidarité avec Cuba, vous sollicite officiellement pour intervenir auprès de D. TRUMP afin de demander :

• La fin du blocus économique et financier contre Cuba perpétré par les États-Unis

• La restitution du territoire de Guantanamo illégalement occupé par les États-Unis

• L'arrêt du financement par les États-Unis des groupes contre- révolutionnaires anti cubain

• L’indemnisation par les États-Unis des dommages occasionnés par le blocus.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République à nos respectueuses salutations

La Coordination Française de Solidarité avec Cuba

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/cuba-etats-unis-lettre-de-la-coordination-francaise-de-solidarite-avec-cuba-au-president-de-la-republique-francaise.html