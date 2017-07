Cuba : L'experte de l'ONU pour les Droits de l'Homme achève sa visite à Cuba

L'experte indépendante pour les Droits de l'Homme et la Solidarité Internationale de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Virginia Dandan, a assuré vendredi qu'elle examinera les obstacles occasionnés par le blocus économique, commercial et financier de Cuba.

Au terme d'une visite officielle de 5 jours à La Havane, Dandan a donné une ocnférence de presse dans laquelle elle a déclaré qu'elle présenterait son rapport final en juin 2018 devant le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, dans lequel elle indiquera les conséquences économiques, culturelles et sociales pour le peuple de l'Ile de cette politique imposée par Washington.

Elle a déclaré que parmi les défis qu'elle doit affronter, Cuba a de grandes forces dans l'édcation, la santé et le sport, ce que ses rencontres avec des fonctionnaires des ministères de la Santé Publique, de l'Education Supérieure et de l'Institut Natioanl des sports, de l'Education Physique et des Loisirs ont prouvé.

Elle est même allée à une consultation du médecin de la famille et dans un centre de jour pour les anciens au Couvent de Belén, dans la vieille Havane où elle a parlé avec des adultes bien qu'elle avoue avoir désiré avoir plus de temps pour parler avec des enfants, des jeunes et des adolescents « mais cela ne faisait pas partie de ce qu'on considère comme une visite officielle, » a-t-elle noté.

L'experte a souligné qu'elle identifiera les points forts, à son avis, de Cuba et alertera le Gouvernement sur les aspects qu'elle recommande dans lesquelq elle recommande d'améliorer l'attention envers la population.

Elle a déclaré qu'elle a pu voir comment Cuba répond aux situations de secours ou d'urgence quand d'autres nations sont touchées par des désastres et ont demandé l'aide internationale.

Pendant son séjour à La Havane, elle a rencontré les ministres des Relations Extérieures, Bruno Rodríguez et du Commerce Extéreiur et de l'Investissement Etranger, Rodrigo Malmierca ainsiq ue le Président de l'Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples, Fernando González et des représentants de la société civile socialiste cubaine.

Elle a visité aussi l'Unité Centrale de Collaboration Médicale et l'Ecole Latino-américaine de Médecine (ELAM) et ces échanges lui ont permis de constater l'action longue et osutenue du pays en matière de solidarité et de coopération internationales ainsi que sa contribution à la promotion et à la protection des droits de l'homme collectifs au niveau mondial.

Avec une longue expérience dans l'enseignement des Beaux Arts à l'Université des Philippes, le pays dont elle est originaire, Dandan a été membre et présidente du Comité des Droits Economqiues, Socaiux et Culturels de l'ONU, un domaine dans lequel sa qualité d'experte est reconnue internationalement.

(Avec des informations d'ACN)

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/07/14/experta-de-onu-el-bloqueo-impide-el-pleno-disfrute-de-los-ddhh-del-pueblo-de-cuba/#.WWnDNzPpMRE

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/cuba-etats-unis-l-experte-de-l-onu-pour-les-droits-de-l-homme-acheve-sa-visite-a-cuba.html