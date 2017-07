Cuba : Prestation de serment des nouveaux ambassadeurs de Cuba 

Le Président des Conseils d'Etat et des Ministres, le Général d'Armée Raúl Castro Ruz, a présidé la cérémonie de prestation de serment des nouveaux représentants de la République de Cuba.

La cérémonie était dédiée au dirigeant historique de la Révolution, Fidel Castro Ruz, fondateur et artisan de la politique étrangère de Cuba « qui a contribué par ses décisions, son intelligence et sa capacité d'anticipation à construire le prestige international de la Patrie, » a déclaré le vice-chancelier Rogelio Sierra Díaz.

En s'adressant aux nouveaux ambassadeurs, le vice-ministre des Relations Extérieures a assuré qu'ils sont une avancée dans la défense du pays et les a exhorté à continuer à être un exemple de fermeté idéologique, d'honnêteté, de modestie, de courage et de dignité.

Il les a invités à travailler avec plus d'enthousiasme, d'intelligence, plus conformément aux règles et à l'intransigeance envers le travail bâclé, à étendre leurs connaissances sur la réalité actuelle complexe et à développer une meilleure capacité de sensibilité politique.

Sierra Díaz les a appelés à défendre, sur la scène mondiale, la Proclamation de l'Amérique Latine et des Caraïbes comme Zone de Paix, une base pour le développement de relations respectueuses entre les Etats qui défend le droit de choisir son système politique, économique, social et culturel sans ingérence.

Il a insisté que la nécessité de donner la priorité dans l'arène internationale à la lutte contre le blocus imposé par les Etats-Unis à Cuba depuis plus d'un demi-siècle, d'encourager le commerce et les investissements et d'élargir la coopération et les relations financières avec d'autres pays.

Au nom de ceux qui représenteront Cuba à l'étranger, Josefina Vidal Ferreiro a dit que c'est un grand honneur de se voir désigné comme Ambassadeur de la Révolution à l'étranger, ce qui implique « une grande responsabilité et le bel engagement de construire la continuité de la tradition diplomatique » de l'Ile.

La fonctionnaire a souligné qu'ils représentent le peuple et travaillent avec modestie, dignité, dévouement et conformément à la Constitution et aux lois et elle a juré de défendre avec loyauté et au risque de sa vie, les intérêts de la nation.

La diplomatie cubaine affronte de grands défis actuellement. Aujourd'hui en présence de Raúl Castro et de plusieurs membres du Bureau Politique du Parti, 38 nouveaux ambassadeurs ont signé le document par lequel ils s'engagent à défendre la politique étrangère de Cuba dans les autres pays.

« Avec cette désignation, nous prenons aussi l'immense engagement de représenter dans chacun des pays où nous sommes accrédités le peuple cubain digne, courageux et patriote qui a été l'acteur principal des gestes héroïques de la Révolution. »

Les nouveaux ambassadeurs ont aussi rendu hommage à José Martí, certains que son héritage les accompagnera dans leur nouvelle tâche.

Pour ceux qui ont l'expérience de missions antérieures, cela leur permettra de travailler dans un contexte caractérisé par les attaques de guerre non conventionnelle.

Dans le cadre de cette cérémonie, la Médaille Commémorative du 60° Anniversaire des Forces Armées Révolutionnaires a été accordée à 5 fonctionnaires du Ministère des Relations Extérieures qui soutiennent le travail de la Brigade Médicale Henry Reeve dan s la lutte contre le choléra en terres africaines.

Pendant cette cérémonie, le président cubain a discuté avec les diplomates dont il a facilité la nomination. Maintenir le prestige de la politique étrangère de notre pays est notre nouveau défi.

(Extrait du Rapport Diana Valido au journal de TV Cubaine et d'ACN)

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

