Nicaragua : 38° anniversaire de la Révolution Populaire Sandiniste

Un 19 juillet, il y a 38 ans, le peuple frère du Nicaragua a vécu l'un des moments les plus importants de son histoire et de l'histoire de l'Amérique Latine. Une insurrection populaire irrépressible avec le drapeau rouge et noir du FSLN à l'avant-garde a mis fin à 50 ans de cruelle dictature de Somoza.

Ce triomphe révolutionnaire ne s'est pas arrêté au renversement du tyran Anastacio Somoza. Il est allé bien au-delà. Il a impliqué, surtout, la chute d'un modèle d'Etat capitaliste et néolibéral qui avait semé la douleur et l'injustice pendant 5 décennies orageuses. Il a signifié la perte du pouvoir pour une bourgeoisie qui n'a jamais compris que s'ils ne cédaient pas l'usufruit de leurs privilèges, le peuple les arracherait lui-même, comme c'est arrivé. Et il a impliqué, alors, l'accès du peuple lui-même et de ses organisations légitimes au pouvoir. La strophe de l’hymne sandiniste dans laquelle, avec noblesse, on affirme que :

« ...notre peuple est le maître de son histoire, l'architecte de sa libération... »

est devenue réalité.

Cette geste est le triomphe de nombreuses générations de Nicaraguayens, le triomphe définitif du rêve de liberté d'Augusto Cesar Sandino et de Carlos Fonseca Amador qui représentent tous deux la lutte de ce Nicaragua des héros et des martyres et celui de tous ceux qui ont lutté et ont été prêts à donner leur vie pour un Nicaragua libre, le Nicaragua des nouvelles générations d'hommes et de femmes révolutionnaires Sandinistes qui parcourent aujourd'hui les chemins de la cause rouge et noire.

Depuis le Comité Européen de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste, nous déclarons que :

Nous nous joignons à cette fête du Peuple Nicaraguayen parce que sa lutte continue à être une torche qui brûle et illumine d'autres peuples du Monde qui aujourd'hui vivent sous le joug impérialiste sous toutes ses formes, des peuples qui veulent conquérir la liberté, la justice sociale et la totale indépendance par rapport aux griffes du capitalisme.

Nous reconnaissons le rôle historique et toujours vivant du peuple nicaraguayen et les grandes avancées de ce peuple dans cette Seconde Phase de la Révolution avec la mise en place des programmes sociaux que met en place le Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale à partir desquels nous avons vu une renaissance économique, sociale et politique avec des chiffres reconnus par les organismes internationaux. Le Nicaragua a réduit la pauvreté et les inégalités sociales avec des programmes alimentaires, de logements dignes, d'éducation pré-scolaire, primaire et secondaire, de micro-crédits, de remise de titres de propriété, de renforcement et de soutien à l'agriculture. Nous célébrons le fait que le Nicaragua continue à renforcer son modèle de Foi, Famille et Communauté avec la Dignité et la hauteur propre à ses apprentissages et à une direction habile, efficace, expérimentée, sage et prudente. Nous sommes certains que le Nicaragua continuera à encourager le travail, le bien-être et la paix. Nous sommes certains que le Nicaragua continuera à forger des alliances positives et intelligentes qui procurent l'unité pour le bien commun.

Nous affirmons notre soutien inconditionnel au peuple du Nicaragua et à sa lutte contre les nouvelles attaques et les prétentions irrationnelles, inopportunes et mal-venues des Etats-Unis et nous condamnons catégoriquement le « NICA ACT » en tant que nouvelle ingérence de leur part envers le Nicaragua. Par conséquent, nous exigeons le respect du Nicaragua en tant que pays indépendant et souverain régi par sa Constitution.

Les temps sont nouveaux, ce sont des temps de victoire, des temps de paix, d'amour et de poursuite de la construction des rêves.

Vive le 38° anniversaire de la Révolution Populaire Sandiniste !

Vve le Front Sandiniste de Libération National !

Vice le Commandant Daniel Ortega et la Camarade Vice-présidente Rosario Murillo!

Vive la Solidarité Internationale entre les Peuples !

Jusqu'à la victoire toujours !

Comité Européen de Solidarité avec la Révolution Populaire Sandiniste

