Venezuela : Assassinat d'un candidat à la Constituante

Plusieurs journalistes et le compte officiel d'IDENNA Barinas ont informé de l' assassinat, samedi soir, de José Félix Pineda Marcano, dirigeant chaviste et candidat à l'Assemblée Nationale Constituante, dans le quartier de Brisas del Sur, à Ciudad Bolívar.

Le compte officiel de l'Institut Autonome du Conseil National du Droit des Enfants et des Adolescents (IDENNA) de l'état de Barinas a aussi informé de ce crime et l'a condamné. « IDENNA Barinas condamne l'assassinat du camarade et ami Félix Pineda Marcano. »

Pineda Marcano était le candidat #3 pour le secteur des communes et des conseils communaux de l'état de Bolívar, il travaillait à l'IDENNA et était membre de la Mission Enfants du Quartier.

Le crime a été révélé par Pableysa Ostos, correspondant à Ciudad Bolívar de plusieurs médias privés et par Lysaura Fuentes, journaliste à El Cooperante, qui a assuré qu'une « personne s'est approchée et lui a tiré dessus jusqu'à le tuer. » Une autre source a indiqué que « des tueurs à gages armés sont entrés chez lui, ont pris leur téléphone à toutes les personnes présentes et ont assassiné notre camarade. »

