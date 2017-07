Venezuela : Caracas exige que les Etats-Unis punissent les agresseurs de son ambassadeur à l'ONU

Le Venezuela a demandé aux autorités des Etats-Unis de remettre à la Justice ceux qui ont attaqué son ambassadeur permanent aux Nations Unies, Rafael Ramírez, et des membres de sa famille dans un restaurant de New York.

De plus, le Ministre des Relations Extérieures exige du Gouvernement états-unien le respect des garanties et de l'immunité du personnel et du siège diplomatiques contenues dans la Convention (des Nations-Unies) de Vienne de 1961.

D'autre part, il considère que la violence « fanatique » de ces personnes envers Ramírez, et sa famille « est un reflet de la campagne de haine et d'agression quotidienne dont notre nation est l'objet. »

Cette attaque a été enregistrée sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux le 9 juillet dernier et sur laquelle on voit les individus en question traiter Ramírez d'assassin et crier des slogans de l'opposition.

Cette action a été condamnée par les autorités vénézuéliennes qui ont rappelé que ce n'est pas le premier incident enregistré car plusieurs fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien ont été la cible d'attaques similaires depuis le début des manifestations de l'opposition en avril dernier.

(Avec des informations de Sputnik)

