Venezuela : Commémoration de la naissance du Commandant Chávez à la Caserne de la Montagne

A minuit vendredi, à la Caserne de la Montagne, des centaines de personnes conduites par les dirigeants révolutionnaires Diosdado Cabello et Freddy Bernal ont commencé les célébrations du 63° anniversaire de la naissance du Commandant Hugo Chávez Frías. Cabello a indiqué que les Vénézuéliens portent le dirigeant de la Révolution Bolivarienne dans leur cœur.

« Nous sommes ici pour te rendre hommage pour ton anniversaire. Là, dehors, il y a un peuple qui porte Chávez dans son cœur et ceux qui se demandent pourquoi le Commandant vit dans le cœur des vénézuéliens doivent comprendre que l'amour se paie avec l'amour et que c'est ce que Chávez a donné au peuple, » a-t-il déclaré en lui rendant hommage par un feu d'artifice.

Pour sa part, Freddy Bernal, coordinateur national des Comités Locaux d'approvisionnement et de Production (CLAP) et membre du PSUV a déclaré : « Hugo Chávez est la pensée vivante du peuple, celui qui gouverne » et qu'un de ses legs les plus importants a été de créer l'unité civique et militaire qui prévaut au Venezuela.

« Ici, il y a un peuple formé. Nous sommes à seulement 3 jours d'une grande victoire. Avec la Constituante, ce peuple est dans la rue, il ne se met pas à genoux. »

Chávez est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, état de Barinas. C'était un amateur de peinture, de lecture et des mathématiques. Son enfance a été heureuse entre les jeux dans la rue, le base-ball – sa plus grande passion – et la vente des gâteaux de sa grand-mère.

Le jeune officier Hugo Chávez a fondé en 1982 le Mouvement Bolivarien Révolutionnaire 200 (MBR200) en allusion aux 200 ans de la naissance de Simón Bolívar qui devaient être fêtés l'année suivante.

Le 17 décembre de cette année-là, anniversaire de la mort de Simón Bolívar, sous le Samán de Güere, dans l'état d'Aragua, il a juré de réformer l'Armée et d'engager une lutte pour construire une nouvelle République. Selon ce que rapporte le botaniste Alexander von Humboldt, Simón Bolívar et ses troupes ont campé sous cet arbre de 60 mètres d'envergure en allant à Aragua, le 3 août 1813. En 1989, Chávez a vu avec indignation des milliers de manifestants massacrés par l'Armée lors du Caracazo.

Le 19 avril 1997, il inscrit sonMouvement pour la V° République (MVR) sur le registre électoral. Au milieu de l'année 1998, Hugo Chávez était déjà en tête de tous les sondages et le 6 décembre de la même année, il est élu Président du Venezuela avec 56,5% des voix.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/iniciaron-celebracion-del-nacimiento-del-comandante-chavez-en-el-cuartel-de-la-montana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-commemoration-de-la-naissance-du-commandant-chavez-a-la-caserne-de-la-montagne.html