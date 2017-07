Venezuela : Comment serait le gouvernement parallèle que propose la MUD ?

Ce Gouvernement aura un caractère néolibéral et pro-patronat et les élections seront retardées d'1 an car auparavant, il sera nécessaire « de s'occuper avec le soutien international de l'urgence humanitaire croissante propre à une après-guerre, de libérer tous les prisonniers politiques, de faire rentrer les exilés, de demander aux partons d'activer l'urgence de la production et d'attirer les investisseurs par un nouvel esprit démocratique, la libre entreprise et des garanties juridiques. Le refinancement de la dette et des prêts économiques de plusieurs millions pour les matières premières de la production et pour les besoins vitaux de la consommation est urgent. »