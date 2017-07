Venezuela : Communiqué de la République Bolivarienne du Venezuela sur les menaces de Trump du 17 juillet

La République Bolivarienne du Venezuela condamne le communiqué insolite publié par la Maison Blanche hier, 17/07/2017. Il s'agit d'un document jamais vu auparavant qui, par son bas niveau et sa qualité exécrable rend difficile la compréhension intellectuelle des intentions du pays agresseur.

Evidemment, le Gouvernement des Etats-Unis a l’habitude d'humilier d'autres nations dans ses relations internationales et croit qu'il va recevoir comme réponse la soumission à laquelle il est habitué. Le fossé que le Gouvernement des Etats-Unis est en train de creuser dans les relations avec le Venezuela rend difficile une prévision rationnelle de ses actions pour toute la communauté internationale.

Le Gouvernement des Etats-Unis montre sans pudeur s partialité absolue en faveur des secteurs violents et extrémistes de la politique vénézuélienne, partisans de l'utilisation du terrorisme pour renverser un Gouvernement populaire et démocratique.

La ruine morale de l'opposition vénézuélienne a entraîné le Président Trump à commettre une agression ouverte contre un pays latino-américain. Nous ne savons pas qui a pu avoir rédigé et encore moins autorisé un communiqué de contenu et de moralité si pauvres.

Le mince voile de démocratie de l'opposition vénézuélienne est tombé et révèle la force interventionniste brutale du Gouvernement des Etats-Unis qui a été derrière la violence subie par le peuple vénézuélien ces 4 derniers mois.

Ce n'est pas la première fois que nous dénonçons et affrontons des menaces aussi absurdes que celles contenues dans ce document insolite.

Nous lançons un appel aux peuples d'Amérique Latine et des Caraïbes et aux peuples libres du monde à comprendre l'ampleur des menaces brutales contenues dans ce communiqué impérial et à défendre la souveraineté, l'autodétermination et l'indépendance qui sont des principes de base du droit international.

Le pouvoir constituant d'origine est contenu dans notre Grande Charte et n'est du ressort que du peuple vénézuélien. L'assemblée Nationale Constituante sera élue au suffrage universel, direct, et secret de tous les Vénézuéliens sous l'autorité du Conseil National Electoral comme le stipule notre ordre juridique. C'est un acte de souveraineté politique de la République, rien ni personne ne pourra l'arrêter.

La Constituante est en marche !

Aujourd'hui, le peuple vénézuélien est libre et répondra uni aux menaces insolentes d'un empire xénophobe et raciste. La pensée anti-impérialiste du Libérateur est plus vivante que jamais : « Les Etats-Unis semblent destinés par la providence à remplir l'Amérique de misère au nom de la liberté. » Simón Bolívar.

Caracas, 18 juillet 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol:

http://albaciudad.org/2017/07/gobierno-venezolano-responde-a-trump-nada-ni-nadie-podra-detener-la-constituyente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-communique-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela-sur-les-menaces-de-trump-du-17-juillet.html