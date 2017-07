Venezuela : Communiqué de Solidarité Bolivarienne

A la veille de ce 14 juillet qui verra le Président des Etats-Unis, Donald Trump, sur les Champs-Élysées comme « invité d'honneur,» Solidarité Bolivarienne souhaite affirmer une fois de plus sa solidarité envers la République Bolivarienne du Venezuela qui ne cesse d'être la cible du Gouvernement des Etats-Unis quel qu'en soit le Président pour la simple raison que les réserves de pétrole de ce pays s'épuisent et que le Venezuela possède les plus importantes réserves de pétrole du monde et envers la République de Cuba attaquée depuis plus d'un demi-siècle sans répit par 16 Gouvernements de ce même pays parce que cette petite île avait eu la prétention de choisir elle-même son destin.

Le 14 juillet est la date la plus symbolique de la Révolution Française, celle qui rappelle la libération du peuple français de la monarchie, de la domination de la noblesse et de la religion qui réduisaient le peuple à la misère en lui niant les droits de l'homme les plus élémentaires.

Le 14 juillet, c'est l'événement qui a ouvert la voie à l'abolition des privilèges, à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, à tous les droits obtenus par la suite par le peuple français et par les peuples du monde qui ont suivi l'exemple de la France et rappellent à maintes occasions l'impact qu'a eu sur eux cette Révolution Française qui va être fêtée demain en présence d'un représentant de l'impérialisme, des transnationales, du capitalisme, bref, de toutes les contre-valeurs qui asservissent les peuples au lieu de les aider à se libérer.

Solidarité Bolivarienne dédie donc cette journée du 14 juillet 2017 à la République Bolivarienne du Venezuela, tellement menacée, à la République de Cuba, qui résiste depuis si longtemps et à tous les peuples du monde qui souhaitent prendre en main leur destin sans ingérence étrangère et en exerçant leur pleine souveraineté.

Vive la Révolution Bolivarienne !

Vive la Révolution Cubaine !

Vive Fidel !

Vive Nicolas Maduro !

Chavez est vivant, la lutte continue !

Pour Solidarité Bolivarienne,

La présidente,

Françoise Lopez

le 13 juillet 2017

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-communique-de-solidarite-bolivarienne.html