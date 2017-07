Venezuela : Communiqué du Conseil de Défense de la Nation

Le Conseil de Défense de la Nation s’adresse au peuple du Venezuela et à nos frères du monde pour dénoncer devant la communauté internationale et condamner énergiquement les déclarations grotesques et inacceptables d'ingérence du Président Donald Trump et de madame Federica Mogherini, représentante de l'Union Européenne pour les Affaires Etrangères.

Ces 2 déclarations constituent de soi-disant menaces qui portent atteinte à notre indépendance, à notre souveraineté sacrée et à la paix de la République.

De nouveau, les forces obscures de l'Empire nord-américain et d'autres puissances étrangères qui ont rempli de misère et de guerres le monde entier prétendent agresser l'histoire vivante et glorieuse du Venezuela. Notre indépendance a été le résultat du sacrifice de nos ancêtres aborigènes et de nos précurseurs indépendantistes qui ont forgé avec Bolívar à leur tête une Patrie libre dans les glorieuses batailles que nous avons livrées dans notre pays et au-delà de nos frontières pour vaincre le joug colonialiste d'hier.

Aujourd'hui, de nouveau, il nous faut livrer une inévitable bataille pour renforcer l’indépendance et les valeurs de liberté, de paix, de solidarité et de bien commun. Le Venezuela est une nation qui encourage l'intégration et la coopération pacifique entre les nations, conformément aux principes de non intervention et d'autodétermination des peuples.

En conséquence, face aux agressions incessantes et à l'ingérence permanente de l’Empire nord-américain dans les affaires des Vénézuéliens, le CODENA a approuvé hier, lors de sa session extraordinaire du 18 juillet, les mesures et les actions suivantes :

Déclarer le CODENA en session permanente jusqu'à dimanche 30 juillet 2017 pour évaluer, aborder et répondre à toute menace ou menace supposée contre les intérêts suprêmes de la Patrie de Bolívar.

Activer le plan de défense dans le domaine diplomatique en encourageant la diplomatie bolivarienne de paix pour alerter les peuples du monde sur les manœuvres et les actions qui cherchent à porter atteinte à la stabilité constitutionnelle et démocratique du Venezuela et dénoncer ces manœuvres.

Activer des mécanismes pour défendre l'économie vénézuélienne, les relations commerciales et financières de la Patrie et les actions tendant à garantir notre pleine souveraineté dans le domaine de l'énergie et continuer à vaincre la guerre économique et tout boycott qui cherche à rogner les droits fondamentaux de notre peuple.

Inviter toutes les forces politiques et sociales de la Révolution Bolivarienne et tout le peuple du Venezuela à l'unité nationale et à défendre notre bien le plus précieux, hérité de nos héros et de nos héroïnes de la Patrie : notre Indépendance. De même, inviter à l'union civique et militaire, à la mobilisation nationale permanente pour défendre la paix et notre Constitution.

Déployer le Plan République à partir de vendredi 21 juillet en vue des élections de l'Assemblée Nationale Constituante prévues le 30 juillet et ainsi, activer les zones de sécurité dans les bureaux de vote et dans les installations impliquées dans le processus électoral sur tout le territoire national.

Enfin, nous réaffirmons face au monde notre décision ferme et irrévocable d'être libres pour toujours. Le processus constitutionnel, démocratique et électoral pour élire la très souveraine et plénipotentiaire Assemblée Nationale Constituante sera la voie qui ouvrira l'horizon à la paix et renforcera notre indépendance comme l'a dit notre Président constitutionnel Nicolás Maduro.

Ce sera la Constituante du Peuple souverain !

Nous affirmons également que ce ne sera pas le Président Donald Trump, ni personne au monde qui pourra arrêter le cours irréversible de l'élection de l' Assemblée Nationale Constituante dans le cadre d'une démocratie profondément agissante et participative.

Vive la Patrie ! Vive la Constituante du peuple souverain !

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/consejo-de-defensa-anuncia-medidas-de-defensa-de-la-economia-venezolana-ante-amenazas-de-trump-comunicado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-communique-du-conseil-de-defense-de-la-nation.html