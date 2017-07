Venezuela : Communiqué officiel du Ministère du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures

Le Venezuela rejette les déclarations du directeur de la CIA et dénonce à la communauté internationale les agressions systématiques des États-Unis

La République Bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement les déclarations du Directeur de l’Agence Centrale de Renseignement (CIA) des États-Unis d’Amérique, Michael Pompeo, et dénonce à la communauté internationale les agressions systématiques des États-Unis contre le Venezuela :

La campagne des opérations de renseignements, effectuées au plus haut niveau, pour renverser le gouvernement constitutionnel du President Nicolás Maduro Moros, y compris la coordination avec les gouvernements de la Colombie et du Mexique pour parvenir à une transition au Venezuela, ce qui correspond avec les actions que les gouvernements de ces pays mènent au niveau régional.

Le financement et le soutien logistique des États-Unis d’Amérique à l’opposition vénézuélienne comme élément central de ses efforts pour déstabiliser la démocratie au Venezuela, et pour la promotion de la violence à des fins politiques.

L’adoption et le renouvellement de l’Ordre Exécutif qui considère le Venezuela comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis et sa politique étrangère.

L’imposition de mesures coercitives unilatérales et illégales contre des hauts fonctionnaires du Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela, y compris le Vice-président Exécutif, des ministres, et des magistrats du Tribunal Suprême de Justice (TSJ), afin de soumettre l’Etat vénézuélien aux desseins impériaux étatsuniens.

Le fait que, dès le début, l’administration étatsunienne actuelle ait mené plus de 105 actions interventionnistes et hostiles, dirigeant les efforts d’intervention qui se dessinent depuis l’Organisation des États Américains (OEA), en violation flagrante du droit international, et menaçant avec l’adoption de « sévères et rapides actions économiques » contre toute la population vénézuélienne. Ces sanctions collectives ont une connotation impériale, et endommagent gravement le droit international.

La République Bolivarienne du Venezuela exige des excuses immédiates et appropriées de l’administration étatsunienne, et alerte la communauté internationale sur la vraie menace qui pèse sur notre pays, compte tenu des terribles antécédents de cette agence de renseignement dans la violation de la souveraineté des pays indépendants, les effets et la souffrance des populations entières et la désintégration territoriale des pays qui ne sont pas alignés avec les intérêts impériaux.