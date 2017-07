Venezuela : Communiqué sur le sommet illégal des présidents du MERCOSUR

La République Bolivarienne du Venezuela proteste énergiquement contre la tenue d'un Sommet illégal des Chefs d'Etat du MERCOSUR et des Etats Associés et d'une réunion ordinaire du Marché dans la ville de Mendoza, en République Argentine, les 20 et 21 juillet 2017.

Le Venezuela a décidé souverainement de ne pas assister à ces réunions qui n'ont aucune légalité parce qu'elles violent ouvertement les règles du MERCOSUR ainsi que les règles de base du Droit International à un moment où les Gouvernements d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay font l’objet d'une plainte du Venezuela sur la base du Protocole de Olivos pour Résoudre les controverses au sein du MERCOSUR à cause de leurs actions arbitraires et des préjudices continuels qu'ils causent aux droits de la République en tant qu'Etat Membre de l'Organisation.

Dans ce contexte, la convocation de ces réunions ou de tout autre espace qui prétende prendre des décisions de n'importe quelle sorte sape le principe de bonne foi qui doit exister entre les parties d'une controverse, affectent le déroulement de la procédure d'arbitrage actuellement en cours et n'a aucune validité car elle porte atteinte à la règle du consensus établie dans les Traités fondateurs du MERCOSUR.

L'usage téméraire de ce mécanisme d'intégration au service d'une politique de harcèlement du Gouvernement et du peuple du Venezuela par la convocation d'un ensemble de réunions dont l'intention est d'approuver des décisions du MERCOSUR pour donner une apparence de normalité à quelque chose qui ne l'est pas et pour dissimuler l'enlisement des principaux accords commerciaux qui intéressent le bloc est alarmant.

Pire encore, pour la première fois en 11 ans, le Sommet Social du MERCOSUR n'aura pas lieu, suspendu à la demande du Gouvernement argentin qui a allégué que « les conditions ne sont pas réunies pour sa tenue. » Le Sommet Social du MERCOSUR a été une conquête du peuple qui s'est tenue sans interruption depuis 2006, une victoire obtenue grâce au progressisme d'ex-présidents de l'envergure de Chavez, de Kirchner ou de Lula et qu'aujourd'hui, les Gouvernements qui forment la Triple Alliance prétendent oublier. La suppression de cette activité est une preuve évidente de la peur qu'ont ces Gouvernements des propositions et des souhaits des organisations et des mouvements sociaux de la région.

La République Bolivarienne du Venezuela, fidèle à sa vocation d'intégration héritée du Commandant Hugo Chavez, lance un appel à préserver les réussites obtenues collectivement en faveur de l'intégration régionale, réclame le respect des règles du Droit International et exige l'arrêt des actions illégales de harcèlement qui portent atteinte aux droits du Venezuela en tant qu'Etat Membre du MERCOSUR.

Caracas, 19 juillet 2017

Source en espagnol:

http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-rechaza-celebracion-ilegal-de-cumbre-en-el-Mercosur-20170719-0076.html

URL de cet article: