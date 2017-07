Venezuela : Création de la Commission pour la Vérité à la Constituante

« Je vais signer un décret avec les propositions que je remets à la Commission pour la Vérité pour qu'ils élaborent une Loi constituante de caractère constitutionnel (…) pour que la première mesure, la première action – une fois installée l'Assemblée Nationale Constituante – soit de nommer et d'installer avec les pleins pouvoirs la Commission pour la Vérité, la Justice et la Paix de l'ANC qui légifèrera avec les pleins pouvoirs, travaillera et activera le grand processus de vérité : le dialogue, la justice et la paix. » Le président de la République Bolivarienne Nicolás Maduro a remis le document pendant la rencontre avec la Commission Nationale pour la Vérité, la Justice et l'Attention aux victimes et la Paix qui a eu lieu à la Maison Jaune Antonio José de Sucre, siège de la chancellerie vénézuélienne.

La proposition doit être étudiée pendant les prochains jours et être prête pour le 1° août car on estime que le 3 août, l'Assemblée Nationale Constituante sera installée, a indique le Président.

« Cette Commission sera le plus puissante qui ait existé sur la planète terre, cela va être la Commission pour la Vérité et la Justice qui pourra tout : changer le Code Organique de Procédure Pénale (COPP), citer les accusés en justice, les victimes, établir des règlements totalement et absolument ocntraignants(...). »

Le chef de l'Etat et du Gouvernement a proposé à Delcy Rodríguez de présider cette Commission qui, sans aucun doute, renforcera la paix de la Patrie.

En réaffirmant que si c'est nécessaire, elle se départira de son immunité et se mettra à la disposition de la Commission pour qu'elle enquête sur ce qui est nécessaire pour établir la vérité sur les événements violents survenus dans le pays, pour que justice soit faite et que la paix soit renforcée, il a lancé un appel aux députés de la droite pour qu'ils fassent de même.

« La seul chemin que nous avons, c'est la paix et pour arriver à la paix, nous devons faire justice, » a souligné le Président Maduro en affirmant que l'ANC est la seule chose qui puisse asseoir les bases de la paix et le chemin pour appliquer des châtiments sévères pour ceux qui, par exemple, appellent à un coup d'Etat, incitent à la haine et à la violence.

« Quel le monde entier le sache : seule l'ANC peut résoudre le grand conflit créé par les attaques violentes des secteurs putschistes de la droite. Seule la Constituante est la solution, seule la Constituante est la paix véritable du pays. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/presidente-entrega-propuesta-de-creacion-de-la-comision-de-la-verdad-para-la-constituyente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-creation-de-la-commission-pour-la-verite-a-la-constituante.html