Venezuela : Début des élections à l'Assemblée Nationale Constituante

Le Conseil National Electoral (CNE) du Venezuela a fait ce matin un premier bilan du début des élections et a informé que presque 100% des membres des bureaux de vote, des opérateurs des machines et des techniciens de support sont à leur poste.

94% des bureaux de vote du pays sont installés, a informé la directrice du CNE, Socorro Hernández, plus tard.

Les états d'Amazonas, de Bolívar et de Delta Amacuro sont en retard à cause des difficultés d'accès pour certaines communautés, a expliqué le présidente du CNE, Tibisay Lucena.

Elle a informé que jusqu'à présent, le processus se déroule tout à fait normalement : les électeurs commencent à arriver et aucune dénonciation de troubles ou de faits qui perturbent le droit de vote n'a eu lieu.

Le centre d'urgence de paix pour les électeurs qui se trouvent dans la capitale, situé au Polyèdre de Caracas, fonctionne déjà pour que les électeurs qui résident dans des zones qui présentent des foyers de violence puissent exercer leur droit de vote, a précisé Tibisay Lucena.

Elle a indiqué qu'au Polyèdre pourront voter les électeurs de la municipalité de Chacao, des paroisses de Baruta et de Cafetal de la municipalité de Baruta, de la municipalité d' El Hatillo à l'exception de sa zone rurale, des paroisses Leoncio Martínez et de la zone ouest de la paroisse de Petare dans la municipalité de Sucre ainsi que des bureaux de vote des paroisses d'El Valle, de La Vega et d'El Paraíso de la municipalité Libertador.

« Les personnes doivent voter dans leurs bureaux de vote, il est important de le souligner, le centre d'urgence de paix est pour les personnes qui ne peuvent pas voter dans leurs municipalités mais le reste des électeurs doivent se rendre où ils sont inscrits. »

