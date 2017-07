Venezuela:   Différences entre les élections à l'Assemblée Nationale Constituante et le "plébiscite" illégal de l'opposition

DIFFERENCES ENTRE ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE PLEBISCITE DE L'OPPOSTION Présent dans la Constitution Non présent dans la Constitution Les bureaux de vote seront les lieux habilités pour organiser des élections Le vote a lieu dans des églises, au siège departis politiques de droite, dans descentres commerciaux et autres endroits non habilités légalement pout organiser des élections Les listes électorales sont enregistrées au Conseil National Electoral Les listes électorales ne sont pas prises en compte Le système de vote est soumis à un contrôle (vote électronique) Vote manuel sans contrôle La carte d'identité en cours de validité est exigée On peut voter avec une carte d'identité ou un passeport périmés Les Vénézuéliens de l'étranger n'y participent pas Les Vénézuéliens de l'étranger y participent malgré le refus de certains pays Il faut un délai de 50 jours pour organiser l'élection sur tout le territoire A été convoqué moins de 15 jours avant sa date Les nouveaux articles seront soumis à un referendum consultatif N'est pas contraignant