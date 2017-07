Venezuela : Faire du 14 juillet une journée internationale de solidarité avec le Venezuela :

L’appel des communistes du monde entier [XVe congrès du PCV]

14 juillet 1789 le peuple de Paris en armes commence la grande révolution française.

14 juillet 2017 le peuple célèbre la révolution des sans-culottes et la patrie républicaine attaquée et démolie par l’Union Européenne du MEDEF et leur zélé serviteur Macron

14 juillet 2017 la bourgeoise servile invite Trump le chef de file de l’impérialisme yankee à Paris reniant l’héritage révolutionnaire de 1789.

14 juillet 21017 le peuple de France exprime sa solidarité de combat au peuple révolutionnaire du Venezuela qui lutte contre l’oligarchie capitaliste et l’impérialisme pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Le PRCF appelle le peuple de France à la solidarité internationaliste, à se joindre également le 14 juillet à la mobilisation de tous les peuples contre le capitalisme, l’impérialisme et pour le socialisme.

Déclaration internationaliste en soutien au peuple du Venezuela

Les Partis Communistes, Ouvriers et Révolutionnaires qui signons ce document, à l’occasion de notre participation au XVe Congrès du Parti communiste du Venezuela, dans la patrie de Bolivar et de Chávez :

Manifestons notre solidarité avec le peuple du Venezuela avec le processus Bolivarien d’affirmation de souveraineté et de changements sociaux, entamé depuis le début de la présidence d’Hugo Chávez au Venezuela, et avec la lutte du PCV (Parti Communiste du Venezuela) comme organisation de la classe ouvrière vénézuélienne.

Nous rejetons et condamnons l’offensive agressive de l’impérialisme américain et ses laquais, qui organise et finance des groupes fascistes violents dans le but de détruire les conditions qui permettent au peuple vénézuélien de vivre en paix et les institutions légitimes du pays, ainsi que les progrès réalisés ces dernières années, tout en développant un blocus économique et un boycott affectant l‘approvisionnement des besoins fondamentaux de la population.

Nous appelons à développer, le 14 Juillet, une journée internationale de solidarité avec la République Bolivarienne du Venezuela et son peuple, avec leur droit souverain de décider de leur avenir, et contre la violence de l’impérialisme et ses campagnes médiatiques manipulées.

SIGNATAIRES

PARTI COMMUNISTE DES PEUPLES D’ESPAGNE

PARTI COMMUNISTE DU BRÉSIL

PARTI COMMUNISTE BRÉSILIEN

PARTI COMMUNISTE D’ARGENTINE

PARTI DU PEUPLE DU PANAMA

PARTI COMMUNISTE ALLEMAND

FRONT POPULAIRE POUR LA LIBÉRATION DE LA PALESTINE

PARTI COMMUNISTE DE NORVÈGE

PARTI COMMUNISTE DE GRANDE BRETAGNE

PARTI COMMUNISTE D’IRLANDE

PARTI SOCIALISTE ROUMAIN

FRONT DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBÉRATION DE LA PALESTINE

PARTI COMMUNISTE PORTUGAIS

PARTI COMMUNISTE DU PARAGUAY

PARTI COMMUNISTE DE TURQUIE

PARTI COMMUNISTE COLOMBIEN

Pôle de Renaissance Communiste en France

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/faire-14-juillet-journee-internationale-de-solidarite-venezuela-lappel-communistes-monde-entier-xve-congres-pcv/

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-faire-du-14-juillet-une-journee-internationale-de-solidarite-avec-le-venezuela.html