Venezuela : Federica Mogherini, tu te trompes de pays, le Venezuela n'est une colonie ni de l'Europe ni de personne !

Caracas, 17 juillet 2017- « Aujourd'hui, Federica Mogherini, la chancelière de l'Union Européenne (UE) est venue donner des ordres au Venezuela. Insolente ! Qu'est-ce qu'ils croient ? Que nous sommes en 1809, à l'époque où nous recevions des ordres des empires européens ? Le Venezuela est un pays libre, souverain et personne ne lui donne d'ordres ! Au Venezuela, c'est nous, les Vénézuéliens, qui commandons. Federica, tu te trompes de pays, le Venezuela n'est pas une colonie de l'Union Européenne. »

C'est ce qu'a déclaré le Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, face à l'ingérence arrogante de la fonctionnaire européenne qui prétend que nous, les Vénézuéliens, ne votons pas pour élire les députés de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC), le dimanche 30 juillet prochain.

« Nous avons chassé les armées de la Federica Mogherini à coups de machettes, les armées des menaces européennes. Nous les avons chassées à coups de machettes, compères, nous sommes allés jusqu'à Ayacucho pour les chasser. Maintenant, ce sera avec les voix du peuple » a-t-il ajouté, au Palais de Miraflores où il présidait un cabinet du Gouvernement dans la Rue.

Et il a précisé que le processus Constituant en marche qui cherche la paix au Venezuela, maintenant, défend aussi l'indépendance de la Patrie. « Une Constituante pour l'indépendance du pays. »

«Maintenant, en plus de la paix, c'est une Constituante pour l'indépendance, la souveraineté et la dignité nationale, alors, je la convoque, et que l'Europe dise ce qu'elle veut, peu nous importe ce que dit l'Europe. Ce qui nous importe, c'est cette terre, notre dignité, la terre des libérateurs de l'Amérique !» a-t-il conclu.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

URL de cet article :

