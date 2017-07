Venezuela : Il est honteux de rendre des comptes aux Etats-Unis sur le Venezuela

Evo Morales considère comme « inadmissible et honteux » qu'Almagro « rende des comptes aux Etats-Unis sur la situation au Venezuela. »

Le président de la Bolivie, Evo Morales, a condamné jeudi les déclarations du secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro, lors de son apparition au Sénat des Etats-Unis pourparler de la situation au Venezuela.

Le Président a qualifié « d'inadmissible et honteux », qu'Almagro « rende des comptes » au Sénat états-unien dans le cadre de leur ordre du jour d'ingérence envers le Venezuela qui a été dénoncé par le Gouvernement Bolivarien.

« On ne peut comprendre comment un frère latino-américain comme Luis Almagro est devenu le putschiste le plus important et le plus important instrument l'Empire, » a-t-il affirmé.

Morales a pris position après que le secrétaire général de l'OEA ait témoigné mercredi devant le sous-comité pour l'Amérique Latine du Sénat des États-Unis où il a parlé de « l'effondrement de la démocratie » au Venezuela et a qualifié le Gouvernement du pays de « structure de trafic de drogues. »

Le Gouvernement de Nicolás Maduro a à nouveau condamné l'ingérence d'Almagro qui cherche à légitimer les actions de déstabilisation de l'opposition.

Mardi dernier, le Président bolivien a aussi signalé la « concordance honteuse » entre certains ex-présidents latino-américains et le président états-unien Donald Trump concernant les sanctions économiques et les conspirations contre le Venezuela.

Les observations de Morales arrivent au moment où une tentative de déstabilisation contre le Gouvernement du Venezuela et diverses actions contre des pays progressistes comme Cuba sont en marche.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/20/morales-a-almagro-es-vergonzoso-que-rinda-cuentas-a-ee-uu-sobre-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-il-est-honteux-de-rendre-des-comptes-aux-etats-unis-sur-le-venezuela.html