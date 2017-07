Venezuela : L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples condamne l'annonce de sanctions contre le Venezuela par les Etats-Unis

Communiqué spécial

Les pays de l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique-Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) condamnent la plus récente annonce de sanctions d'ingérence, coercitives, unilatérales qui violent le Droit International, la souveraineté et l'indépendance de la République Bolivarienne du Venezuela par le Président des Etats-Unis, Donald Trump, le 17 juillet dernier.

Imposer des sanctions économiques au peuple vénézuélien constitue une violation évidente du droit international et une application interventionniste des lois états-uniennes qui ne contribue en rien à la résolution du problème qu'affronte le pays et, de plus, empêcherait son développement.

Les pays de l'ALBA-TCP condamnent ces pays qui non seulement ignorent l'ordre juridique vénézuélien et la Gouvernement constitutionnel du Président Nicolás Maduro Moros mais mettent en danger le statut de l'Amérique Latine et des Caraïbes comme zone de paix obtenu au Sommet de la CELAC en 2014.

Caracas, 20 juillet 2017

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://alba-tcp.org/contenido/comunicado-especial-del-alba-tcp-rechazando-anuncio-de-sanciones-contra-venezuela-por-part

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-l-alliance-bolivarienne-pour-les-peuples-de-notre-amerique-traite-de-commerce-des-peuples-condamne-l-annonce-de-sanctions-contre-le-venezuela-par-les-etats-unis.html