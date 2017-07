Venezuela : L'Assemblée Nationale pro-yankee ouvre la voie à l'intervention impérialiste

Encourager le Président des Etats-Unis à donner priorité à une résolution de la crise politique, économqiue, sociale et humanitaire au Venezuela par la coopération multilatérale avec des partenaires d' Amérique Latine et des Caraïbes à l'OEA et aux Nations Unies et par des sanctions diriigées contre des individus du Gouvernement du Venezuela responsables de la détérioration des institutions démocratiques et de l'état de droit dans le pays ainsi que des violations des droits de l'homme.