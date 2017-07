Venezuela : L'ONU demande que soit respecté le droit des électeurs

L'organisation appelle à garantir la paix pendant les élections du 30 juillet et exhorte à respecter le droit des électeurs à participer au processus organisé par le Président Nicolás Maduro.

Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme a appelé vendredi les Vénézuéliens « à garantir la paix pendant les élections prévues pour dimanche pour élire l'Assemblée Nationale Constituante. »

La porte-parole de ce bureau, Liz Throssell, a plaidé pour qu'on respecte le droit des électeurs à participer ou non à un processus organisé par le Président Nicolás Maduro pour promouvoir la paix et le dialogue national, selon ce qui a été publié sur son site.

Dans sa déclaration à Genève, le porte-parole a demandé aux autorités vénézuéliennes de gérer les protestations de l'opposition « conformément aux standards internationaux en matière de droits de l'homme et les manifestations contre le Gouvernement sans violence. »

Il faut souligner que depuis environ 3 mois, l’opposition vénézuélienne a organisé des protestations qui ont fait plus de 100 morts, quelques 1 400 blessés et des millions de dollars de pertes matérielles. De plus, ils ont porté atteinte au droit à l'éducation, à la santé, à la libre circulation et à la vie.

Les dirigeants regroupés dans la coalition anti-chaviste « Table de l'Unité Démocratique (MUD) » ont menacé d'empêcher par tous les moyens les citoyens vénézuéliens de voter.

La Directrice du Conseil National Electoral (CNE), Tania D’Amelio, a publié ce soir sur Twitter une photo de la mise en place du matériel électoral à San José de Unare, Guárico, qui montre la volonté du Gouvernement de Nicolás Maduro de garantir le droit des Vénézuéliens à voter.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/28/onu-pide-que-se-respete-el-derecho-de-los-votantes-en-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-l-onu-demande-que-soit-respecte-le-droit-des-electeurs.html