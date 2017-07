Venezuela : La MUD annonce la formation d'un Gouvernement parallèle et une grève générale

La Table de l'Unité Démocratique (MUD) a indiqué qu'elle va former mercredi un Gouvernement d'unité qui sera suivi d'une grève générale jeudi.

Après la consultation de dimanche dernier, l'opposition vénézuélienne a lancé un ultimatum au président du Venezuela, Nicolás Maduro pour qu'il annule la « fraude de la Constituante » et accepte de négocier « le retour à la démocratie. »

S'il ne le fait pas, l'opposition « refusera de reconnaître » son Gouvernement définitivement et nommera un gouvernement parallèle composé par la coalition d'opposition MUD « obéissant » aux résultats de la consultation qui comprenait explicitement la formation de ce Gouvernement dans sa troisième question.

« Mercredi, nous annoncerons les préparatifs de formation d'un Gouvernement d'unité nationale, » a déclaré le vice-président de l'Assemblée Nationale (AN), Freddy Guevara, lors d'une conférence de presse.

Guevara, qui est également coordinateur national de Volonté Populaire, un des partis membres de la MUD, a informé d'une « escalade de pressions » sur le Gouvernement de Maduro grâce à un processus intitulé « heure zéro » qui s'achèvera la dernière semaine de juillet quand sont prévues les élections à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC). Les premières mesures présentées pour faire pression sur Maduro comprennent une grève générale de 24 heures programmée pour jeudi 20 juillet.

Le député de l'opposition a expliqué ainsi les premiers pas d'un « plan plus important » qui débutera ce mardi quand l'AN commencera à faire les démarches pour nommer de nouveaux juges au Tribunal Suprême de Justice (TSJ) pour remplacer les juges actuels. Les nouveaux magistrats, a-t-il signalé, prendront possession de leur charge vendredi.

Le dirigeant de l'opposition s'est félicité des résultats de la consultation illégale. « La journée d'hier a été un triomphe extraordinaire. Le peuple s'est exprimé fermement, » a dit Guevara qui a remercié particulièrement pour leur participation les émigrants à l'étranger et les habitants des zones « chavistes » comme Catia où une femme est morte après avoir été attaquée par des groupes armés.

Le vice-président de l'AN a indiqué en conséquence à Maduro qu'il « y a 2 voies : celle de la majorité, qui suppose une compréhension réelle avec une sortie démocratique de la crise et le retrait de la fraude de la Constituante et la seconde qui est celle du renforcement du conflit politique si la Gouvernement continue. Nous n'allons pas permettre que la destruction du Venezuela se concrétise, » a-t-il dit.

Pour sa part, le chef de l'Etat a conseillé dimanche aux opposants de ne pas devenir fous et de s'asseoir pour discuter pour rétablir la paix.

Canaux de financement de « l'heure zéro »

Ce qu'on appelle « financement participatif » (ou crowdfunding en anglais) continuent à appeler les gens à l'étranger à ouvrir des voies de financement pour les guarimbas, en particulier pour les jours suivant le « plébiscite » du 16 juillet où la direction de la MUD annoncera « l'heure zéro ».

Suite à la journée de fraude convoquée par la MUD, les dirigeants de l'opposition ont dit qu'il y aurait un « soulèvement démocratique » intitulé « heure zéro » qui serait le point de départ d'une nouvelle escalade de la violence de l'anti-chavisme dans les rues du Venezuela pour essayer de mener à bien le coup d'Etat.

Pour cela, ils ont plusieurs canaux de financement, le principal vient du Congrès des Etats-Unis et du Département d'Etat par l'intermédiaire d'ONG, de partis politiques, de fondations et enfin de ce qu'on appelle la société civile de la démocratie représentative, selon les données fournies par Mission Vérité.

Cependant, les guarimbas et le complot qui cherche à renverser le Gouvernement Bolivarien a d'autres possibilités non officielles pour se procurer des fonds qui servent à ces actions. Sur le site Go Fund Me se trouve une page de financement participatif intitulée Venezuela: L'Heure Zéro » qui, bien qu'elle ait encore collecté peu d'argent, est un canal qui sert de mécanisme d'intervention indirecte et au blanchiment d'argent par le financement de masques, de gants, de gilets, de boucliers et d'autres fournitures utilisées par l'anti-chavisme violent et armé.

Ce n'est pas le seul exemple de financement participatif, il y en a des dizaines sur Go Fund Me au bénéfice des guarimbas – toujours provenant des Etats-Unis et en dollars – dans divers domaines comme les armes artisanales et la santé des « guerriers de la liberté. »

C'est le cas de « Embrasse nos Héros Vénézuéliens « qui, selon son site, cherche à récolter des fonds pour les priorités suivantes : « 1. Dépenses de Cliniques/d'hôpitaux et matériel médical exigé par les blessés suite aux manifestations. 2. Apport à l'entretien des groupes de secours. 3. Apport pour les dépenses dues à la couverture médiatique. » Ce financement participatif a déjà collecté plus de 10 000 dollars qui, au taux actuel du dollar parallèle, représentent 84 millions de bolivars pour financer la violence.

A cela s'ajoute d'autres canaux dont nous avons déjà parlé : c'est le cas du financement participatif pour les guarimbas en Venezuela de “Casques-Vs-Bombes Dons pour le Vzla” rapporté par d'autres sites qui se chargent de récolter avec les individus impliqués des fonds qui servent de fournitures à l'avant-garde violente de l'anti-chavisme dans le cadre d'un plan de coup d'Etat au Venezuela.

Un terroriste vénézuélien notoire, José Colina, depuis Miami (USA) coordonne l'envoi de fournitures pour les guarimbas par différents canaux parmi lesquels des voies illégales et même la contrebande et le blanchiment d'argent sur la frontière vénézuélienne.

Donc, les groupes violents de l’opposition ne surgissent pas spontanément mais à partir de ressources logistiques et de soutiens financiers venant de l'étranger pour élargir leurs opérations illégales et leur capacité de destruction en accord avec la coordination progressive pour armer une armée illégale sur quoi s'appuiera ce qu'on appelle « l'heure zéro » tellement annoncée par la MUD dans sa tentative désespérée pour concrétiser un coup d'Etat contre le chavisme.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/17/venezuela-mud-anuncia-formacion-de-gobierno-paralelo-y-una-huelga-general/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-la-mud-annonce-la-formation-d-un-gouvernement-parallele-et-une-greve-generale.html