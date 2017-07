Des mouvements populaires de différentes parties du monde lancent ce 24 juillet la campagne « Venezuela, cœur de l'Amérique. » Ils soutiennent les élections à l'Assemblée Nationale Constituante de dimanche prochain, 30 juillet et condamnent la tentative de coup d'Etat.

La date choisie coïncide avec l'anniversaire de la naissance de Simón Bolívar, héros de l'indépendance de l'Amérique du Sud du colonialisme du Royaume d'Espagne. En souvenir de Bolívar, le 24 juillet a été déclaré Jour de l'Intégration de l'Amérique Latine.

« Comme il y a 200 ans, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, nous continuons à lutter pour notre indépendance. Ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui, est en rapport avec cette même lutte, » soutient Gonzalo Armúa, membre du secrétariat d'ALBA Mouvements. « Maintenant, face à l'impérialisme nord-américain et européen qui agit de façon plus complexe que les colonisateurs des XIX° et XX° siècles mais dans le même but : contrôler nos territoires, dominer la population et s’approprier nos richesses. »

Armúa explique que « le Venezuela, en ce moment, est attaqué sur tous ses flancs : boycott économique, siège communicationnel, hostilité diplomatique, qui se coordonnent avec l'action de groupes terroristes qui en viennent même à brûler vives des personnes. Tout cela encouragé par l'ingérence des Etats-Unis qui veulent installer un Gouvernement allié, en finir avec l’exemple de souveraineté que représente la Révolution Bolivarienne et s'approprier son pétrole. »

« Cette campagne, à l'origine, a été une proposition du chapitre colombien d'ALBA Mouvements et lors de la réunion de coordination politique continentale du mois de mai, nous avons décidé de travailler pour l'élargir à différentes plateformes et organisations du continent et du monde, » ajoute-t-il. « Récemment, des camarades de Colombie ont fait la même proposition au Forum de Sao Paulo et elle y aussi été acceptée. C'est une campagne qui n'a pas de maître mais la volonté d'unir des forces. »

Qu'envisage la campagne

En plus d'activités culturelles et de mobilisation, la campagne propose de coordonner une stratégie pour livrer une bataille unitaire sur internet et sur les réseaux sociaux.

« En ce moment, au Venezuela se joue une bonne partie du destin de l' Amérique Latine et des Caraïbes. Pour cette raison, toute l'artillerie des secteurs conservateurs – en particulier dans le domaine de la communication – est focalisée sur le fait de légitimer et de soutenir les actes terroristes et de rendre invisible le peuple chaviste. Les déclarations de Trump et du sénateur nord-américain Marco Rubio, la participation du Secrétaire Général de l'OEA, Luis Almagro qui fait un rapport au Sénat des Etats-Unis et le récent plan présenté par des porte-paroles de la MUD sont des gestes très clairs : ils préparent le terrain pour généraliser une guerre civile et obtenir le pouvoir politique par la force. »

« Au milieu de cette attaque sans précédent, le 30 juillet, le peuple vénézuélien ira aux urnes pour élire les députés à l'Assemblée Nationale Constituante. Dans ce contexte, il nous semble important d'unir les efforts de communication pour rendre visible une voix différente dans l'opinion publique internationale. »

Pour cette raison, nous invitons à twitter, le lundi 24 et le vendredi 28 juillet entre 12H et 14H et de 19 à 20H (heure du Venezuela). Les étiquettes seront #Venezuela y #VamosConLaConstituyente.

D'autre part, nous invitons à envoyer des vidéos de solidarité avec le Venezuela et à suivre le compte Twitter @Vzla_Corazon, actif depuis le samedi 22.

De plus, pendant toute la semaine, des couvertures de l'information seront coordonnées, en particulier sur les activités de solidarité qui s'effectuent dans différentes parties du monde et que les médias privés n'ont pas l'habitude de montrer.

« L'objectif ponctuel sera de rendre visible l'Assemblée Nationale Constituante en tant que processus légitime, populaire et embrassé par tous les peuples qui défendent l'autodétermination, la souveraineté et la paix face à l'ingérence. »

La Coordination de Mouvements vers l'ALBA est l'une des organisations qui organisent la campagne bien que celle-ci soit ouverte à toute organisation ou personne qui veut s'y joindre. Il suffit d'écrire à l'adresse : venezuelacorazondeamerica@gmail.com.

source: Equipe de Communication d'ALBA Mouvements

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/23/venezuela-corazon-de-america-lanzan-campana-internacional-contra-el-terrorismo-y-la-injerencia-de-usa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-lancement-de-la-campagne-venezuela-coeur-de-l-amerique-contre-le-terrorisme-et-l-ingerence-des-etats-unis.html