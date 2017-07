Par Dick Emanuelsson

Tegucigalpa – Regardez bien les titres et les sujets sélectionnés sur le site d' Aporrea. Le site du trotskisme vénézuélien attaque maintenant ouvertement la Révolution Bolivarienne et l'accuse de fraude.

Sous la façade de « Presse Marée Socialiste » il soutient, comme l'opposition putschiste et Trump que le Gouvernement Bolivarien et le Conseil National Electoral (CNE) ont préparé une fraude aux élections d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Constituante. Peu importe que la participation ait été fracassante.

Le site s'ouvre, à 20H15, avec un article intitulé : « Journée électorale dans les zones de Caracas: de faible à modérée, l’affluence d'électeurs ce matin. »

Mais si le texte est du matin, pourquoi est-il encore en première page du site à 20H15 ?

Le 2° article est :

« Ils appellent à une manifestation nationale de casseroles face à ce qui découle d'une annonce non partielle du CNE sur la journée électorale. »

C'est à dire « fraude ».

CNN et Aporrea

Ce dont CNN avertissait tout le jour, Aporrea le partage avec ses collègues yankees et accuse le CNE de restreindre la liberté de la presse et titre : « si on te voit enregistrer, on te bousille : GNB menace des journalistes. »

Après 120 jours de violence dans les rues Caracas, Aporrea écrit que la violence vient de l'Etat et que la liberté de la presse est nulle. Comme CNN, El Nacional et Trump.

« Bureaux de vote presque vides ? »

Le 5° article du site d'Aporrea dit : (Reportage) Bureaux de vote presque vides dans le centre de Caracas. »

Dans un monde où les téléphones portables pullulent sur chaque mètre carré où on marche, il est impossible de ne pas voir, sauf si on ne veut pas voir, évidemment. Et Aporrea publie des photos de 6 heures du matin, soi disant...

Les textes d' Aporrea ne sont pas signés par un journaliste du site mais peu importe parce que ce pourrait être un journaliste d'El Nacional ou de Cual-Tal, de l'opposition.

J'ai vu sur Telesur le monsieur handicapé avec ses 2 béquilles qui montait pas à pas un long escalier pour aller voter. Impressionnant mais je crois que ce camarade est représentatif de ce que ressent le peuple-peuple dans le Venezuela d'aujourd'hui, repu de violence et des recettes de Trump, Aznar, Rajoy ou Pastrana, Uribe et Fox.

L'état de Mérida plein de « paras » colombiens

Ou comment la camarade Danna Urdaneta raconte sur son Facebook:

« Camarades, à Bailadores, état de Mérida, ils en ont fini avec tous les bureaux de vote. Le CNE a installé le centre d'urgence avec l'aide des Forces armées Bolivariennes, dans le gymnase couvert du peuple. Au moment de l’installation, il y avait environ 250 électeurs dans le gymnase (il aune capacité de 200 personnes). Quand le CNE a annoncé que pouvait débuter le processus de vote, ils ont commencé à chanter l'hymne national et à pleurer. La personne qui nous raconte cela a participé à cette histoire et quand elle est sortie du bureau de vote après avoir voté, dehors, il y avait plus de 1 000 personnes qui faisaient la queue pour voter et des camions arrivaient, de plus en plus de camions pleins de gens du peuple qui venaient voter. Le secteur du transport a décidé de ne pas travailler mais cela n'a pas arrêté le peuple comme le raconte le témoignage d'Atahualpa Díaz. Beaucoup de force et un bon moral à cause de l'exemple que donne le chavisme dans les zones andines pleines de paramilitaires ! Très fier de voir son courage, ils nous donnent un exemple historique ! En vous, aujourd'hui, Chávez vit!

La 5° Colonne de Franco et de Trump

La confrontation que le peuple vénézuélien a gagnée aujourd'hui contre l'impérialisme et Exxon-Mobile est historique et le trotskisme revient dans l'histoire comme pendant la Guerre d'Espagne de 1936-1939 ou comme en Libye et en Syrie, en tant que 5° Colonne.

Et ce soir, il participe avec Capriles, Borge et Guevara à la manifestation des casseroles « contre la fraude. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/30/venezuela-ante-la-abrumadora-participacion-del-pueblo-venezolano-en-las-elecciones-de-hoy-el-chavismo-critico-convoca-un-cacerolazo-contra-el-fraude-y-pasan-defin/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-le-chavisme-critique-passe-definitivement-du-cote-de-trump.html