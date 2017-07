Venezuela : Le Conseil National Electoral garantit la transparence des élections à l'Assemblée Nationale Constituante

La présidente du Conseil National Electoral vénézuélien(CNE) Tibisay Lucena a affirmé vendredi que le système électoral, qui a une plateforme automatisée à 100% est « l'un des plus sûrs, fiables et transparents du monde » et garantit le principe « d'1 électeur, 1 vote. »

Parmi les moyens qui garantissent ce principe, Lucena met en avant la machine à prendre les empreintes digitales qui est contrôlée. De plus, elle a indiqué qu'on a installé dans les bureaux de vote un dispositif qui enverra les informations à un serveur. Ce dispositif, qui sera géré par un coordinateur de centre, a été mis en place avant l'activation des mesures de sécurité pour protéger le droit de vote et l'intégrité physique des électeurs face aux actions de déstabilisation qu'envisagent certains secteurs extrémistes qui cherchent à empêcher les élections.

Elle a soutenu que si un électeur se présente dans un bureau de vote différent de son bureau de vote habituel, le coordinateur de centre enverra ses données au serveur qui l'informera s'il peut voter ou si, au contraire, il a déjà voté. En cas de tentative de fraude, l'électeur s'exposera à des sanctions.

« C'est à dire que nous, nous continuons avec des mesures de sécurité à garantir la sécurité optimale à laquelle nous sommes habitués, » a souligné Lucena.

« Nous, sous sommes habitués à une grande force, une grande solidité et une grande sécurité (...) Nous allons contrôler les personnes qui viennent d'autres bureaux grâce à ces messages envoyés par les coordinateurs de bureaux de vote et ainsi, nous allons pouvoir savoir si la personne est ou non autorisée à voter, » a assuré Lucena.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/CNE-venezolano-garantiza-transparencia-en-proceso-constituyente-20170729-0005.html

