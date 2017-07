Venezuela : Le Gouvernement des Etats-Unis annonce des sanctions contre 13 Vénézuéliens

Comme prévu, l’administration du président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre 13 fonctionnaires, ex-fonctionnaires et militaires vénézuéliens dans sa détermination d'intervenir dans la politique locale et d'empêcher l'élection des candidats à l'Assemblée Nationale Constituante, dimanche. Les personnes sanctionnées ont été décorées mercredi par le Président Nicolás Maduro qui leur a remis l’épée du Libérateur.

Personnes sanctionnées mercredi :

Tibisay Lucena, présidente du Conseil National Electoral

Elías Jaua, ex-vice-président du Venezuela et chef de la commission présidentielle constituante

Tarek William Saab, Défenseur du Peuple

Néstor Reverol, ministre de l'Intérieur et de la Justice

Carlos Alfredo Pérez, actuel directeur de la Police Nationale Bolivarienne

Franklin García Duque, ex-directeur de la Police Nationale Bolivarienne

Sergio Rivero Marcano, commandant de la Garde Nationale Bolivarienne

Jesús Suárez Chourio, commandante général de l'Armée

Carlos Erick Malpica, trésorier national

Alejandro Fleming, ex-vice-ministre pour l'Amérique du Nord et l'Europe de 2015 à 2016

Rocco Albisinni, président du Centre National du Commerce Extérieur

Simón Zerpa, vice-président pour les Finances de Petróleos de Venezuela

Iris Varela, ex-ministre des Affaires Pénitentiaires

Il leur est interdit d'entrer aux Etats-Unis et leurs biens dans ce pays, s'ils en ont, sont bloqués.

Le Gouvernement états-unien affirma que ces mesures ont pété prises parce que ces personnes sont impliquées dans « la corruption, le trafic de drogues, des violations des droits de l'homme ou la détérioration de la démocratie locale. » De plus, il menace « toute personne qui s'incorpore à la Constituante » de sanctions.

« Toutes les options sont sur la table, nous n'avons pas pris de décision, » a expliqué le porte-parole de la Maison Blanche quand on lui a demandé si les futures mesures comprennent le veto aux importations et aux exportations de pétrole depuis et vers le Venezuela.

C'est la troisième menace contre des fonctionnaires vénézuéliens sous le Gouvernement de Donald Trump. Des analystes, des personnalités politiques et des mouvements sociaux du monde entier considèrent que ces menaces font partie d'un plan pour déstabiliser le Venezuela et remplacer le Gouvernement de Nicolás Maduro par un autre prêt à se subordonner politiquement et économiquement aux intérêts de l'Empire.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/estados-unidos-sanciones-13-venezolanos-por-constituyente/

