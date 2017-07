Venezuela : Le Gouvernement des Etats-Unis demande à ses ressortissants au Venezuela de prendre des mesures de sécurité

Message de Sécurité pour les Citoyens Etats-uniens : du 25 au 29 juillet

L'opposition a demandé qu'il y ait une grève générale mercredi et jeudi de cette semaine. Nous nous attendons à ce que la majorité des entreprises soient fermées et les déplacements des diplomates sont restreints aux zones de Valle Arriba y Santa Fe. Les mêmes obstacles au déplacement pourraient persister au-delà d'aujourd'hui. Nous conseillons de prendre les mesures préventives appropriées, y compris de faire des provisions de nourriture et d'eau suffisantes pour 72 heures.

On appelle instamment les citoyens des Etats-Unis à éviter les zones de manifestations et à prendre des précautions au cas où de façon inattendue, dans les environs des grandes réunions ou protestations même les manifestations destinées à être pacifiques pourraient se transformer en affrontement et en escalade de la violence. Les affrontements avec les forces de sécurité vénézuéliennes sont possibles. Dans de récentes protestations, il y a eu une forte présence de la police et des forces de sécurité, des gaz lacrymogènes et parfois, des balles en caoutchouc ont été utilisés. Dans les zones concernées, le trafic est souvent interrompu. Pendant les protestations, les voyages de tous les diplomates états-uniens sont restreints aux zones de Santa Fe et de Valle Arriba à Caracas.

On recommande instamment aux citoyens des Etats-Unis de vérifier constamment les informations locales, de réviser leur plan de sécurité personnel, de rester vigilant sur ce qui l'entoure, y compris concernant des événements locaux, de contrôler les informations locales et les stations de médias pour mettre la situation à jour. On appelle instamment les citoyens états-uniens dans toutes les parties du Venezuela à conserver un haut niveau de vigilance et à prendre les mesures appropriées pour leur sécurité personnelle.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

