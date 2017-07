Venezuela : Le Président Maduro réaffirme être prêt à avoir des relations de respect avec les Etats-Unis

Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, a réaffirmé samedi qu'il est à avoir des relations basées sur le respect avec le Gouvernement des Etats-Unis (USA).

« Je veux que nous ayons les meilleures relations avec la société nord-américaine. J'aimerais avoir les meilleures relations avec Donald Trump et lui dire : « Nous sommes au XXI° siècle, monsieur Trump. » Le Venezuela ne va se remettre à personne, » a déclaré le chef de l'Etat pendant l'émission « La Hojilla » diffusée par Venezolana de Televisión (VTV).

Le Président a condamné les actions interventionnistes de la droite sur le continent qui cherchent à sanctionner le Venezuela.

« Nous sommes prêts pour que le pays surmonte mieux toute situation qui se présente, je ne vais pas faire de spéculations mais il y a des gens qui font du lobbying. Le président du Pérou (Pedro Pablo Kuczynski) a parlé avec Donald Trump et lui a demandé de s'exprimer sur le Venezuela et Trump a dit qu'il fallait appliquer des sanctions sévères. Il a dit cela parce que l'opposition qui est à Lima demande ça. »

« Trump, (Juan Manuel) Santos ou (Mauricio) Macri ne peuvent pas prétendre donner des ordres au Venezuela. Le Venezuela, c'est nous qui le gouvernons. Nous n'allons nous rendre à personne, » a-t-il souligné.

Les premières préoccupations de l'Assemblée Constituante est la paix

Le chef de l'Etat a rappelé que la première préoccupation de l'Assemblée Constituante doivent être la paix, la justice et la vérité.

« Une des premières décisions est d'approuver une loi constitutionnelle pour instaurer la commission pour la vérité pour la paix et l'indemnisation des victimes, de chercher la réconciliation du Venezuela, c'est la tâche de démarrage de l'Assemblée Nationale Constituante, me soutenir dans la tâche de mettre de l'ordre dans le pays. »

« Le 30 juillet est le début d'un nouvel événement historique vers un recommencement de la Révolution Bolivarienne. »

Il a souligné que la Constituante qui sera installée dans un délai de 72 heures après sa proclamation permettra de renforcer la paix et la stabilité de la République face aux violences organisées par des secteurs de l'opposition ces derniers mois dans le pays qui ont fait environ 100 morts et plus de 1 500 blessés.

