Venezuela : Le Sommet des Peuples du MERCOSUR exprime son soutien au Venezuela

Les participants au Sommet des Peuples ont souligné l'importance d'affronter les assauts du néolibéralisme et ont parié sur une meilleure intégration.

Le Sommet des Peuples a débuté jeudi à Mendoza, Argentine, où les pays membres ont soutenu le Venezuela face aux attaques de la droite vénézuélienne et internationale contre le pays.

A l'Université Nationale Expérimentale des Arts, les activistes ont discuté de plusieurs sujets mais tous les forums ont eu comme fil conducteur l'économie sociale et solidaire pour le développement et l'inclusion des peuples.

Lors de cette manifestation qui s'est déroulée avant le début du Sommet semestriel des chefs d'Etat du MERCOSUR, on a nommé présidentes honoraires la dirigeante de l'organisation Tupac Amaru, Milagro Sala, emprisonnée dans la province de Jujuy et une autre des membres de cette organisation, Nelida Rojas.

Un hommage à la pachamama a été rendu lors de l'inauguration et les délégués ont souligné l'importance d'affronter en ce moment les assauts du néolibéralisme et ont parié sur une meilleure intégration.

« Nous devons avoir présent à l'esprit que ce qui se passe actuellement sur le continent, en particulier au Venezuela, est une menace impérialiste qui a pour but essentiel de nous recoloniser, d'en finir avec notre souveraineté et de s'approprier toutes les abondantes ressources naturelles que possèdent nos pays, » a souligné lors de son intervention l'ambassadeur du Venezuela en Argentine, Carlos Eduardo Martínez.

A l'ouverture de ce sommet ont assisté de célèbres personnalités comme le député du Parlasur Ã’scar Laborde et la femme politique Alicia Castro.

La construction d'une souveraineté régionale qui dit non à l'endettement, la remise des ressources naturelles, l'ingérence étrangère et les diverses formes de colonialisme ont été certains des thèmes qu'ont abordé les plus de 600 assistants au Sommet des Peuples dans les diverses commissions.

Bien que le pays hôte du Marché Commun du Sud (MERCOSUR) ait l'habitude de soutenir économiquement ce forum alternatif, cette année, celui-ci n'a pas été soutenu par le Gouvernement de Mauricio Macri et a du faire appel à ses propres ressources.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/20/cumbre-de-los-pueblos-mercosur-expresa-apoyo-a-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-le-sommet-des-peuples-du-mercosur-exprime-son-soutien-au-venezuela.html