Venezuela : Le vice-président des Etats-Unis menace d'autres sanctions si Maduro installe la Constituante

Le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, a réédité dans une conversation téléphonique avec l'opposant Leopoldo López la menace de Washington d'imposer d'autres sanctions au Gouvernement du Président du Venezuela, Nicolás Maduro, s'il continue à mettre en place l'Assemblée Nationale Constituante.

Pence a parlé avec López de la situation au Venezuela 2 jours avant les élections polémiques à l'Assemblée Nationale Constituante organisées par Maduro.

Au nom du président états-unien Donald Trump, Pence a réaffirmé à López que si Maduro poursuit l'installation de l'Assemblée Nationale Constituante, Washington répondra par « des actions économiques fortes et rapides ,» selon un communiqué de son bureau.

Pendant sa conversation avec López, Pence a plaidé une fois de plus pour la libération complète et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques au Venezuela, l'organisation d'élections « libres et justes », la restauration de l'Assemblée Nationale et le respect des droits de l'homme, selon le communiqué.

De même, il a souligné que les Etats-Unis « sont avec le peuple vénézuélien » et a fait l'éloge de López « pour son courage et sa défense franche de la démocratie vénézuélienne » bien qu'il soit en prison à domicile.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

