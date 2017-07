Venezuela : Les agresseurs de l'ambassadeur du Venezuela à l'ONU sont des employés de l'entreprise états-unienne Citibank

Les agresseurs du diplomate vénézuélien Rafael Ramírez, Gabriel Manzano et Tatiana Low occupent des emplois dans le consortium états-unien Citibank, connu pour être l'un des principaux acteurs de la guerre financière contre le Venezuela.

Selon certains médias qui ont étudié le profil professionnel des agresseurs, tous deux travaillent à la succursale de Citibank au Pérou : Manzano, qui est d'origine vénézuélienne, comme chef des marchés et trésorier et sa femme Low, d’origine colombienne, comme vice-présidente dans le domaine de la Surveillance et de la Compensation.

Le site La Tabla rappelle que Citibank est l'un des réseaux des Etats-Unis utilisés pour fabriquer une image de soi-disant pénurie d'argent liquide au Venezuela pour faire face à la dette extérieure pour porter atteinte à la production pétrolière du pays.

Fabriquer cette situation artificielle pour refuser le financement de l'exploitation pétrolière est un plan que Washington a mis en place dans le cadre de sa stratégie pour provoquer un effondrement du Gouvernement de Nicolás Maduro.

Dans le cadre de cette guerre non conventionnelle, Citibank a fermé en 2016 les comptes bancaires du Venezuela, ce qui a aussi impliqué l'arrêt du service que cette banque assurait comme agent payeur des bons de Petróleos de Venezuela S. A.(PDVSA) qui venaient à échéance à la fin de cette année-là.

Cette décision a été prise 4 jours après l'échec d'une mobilisation de l'opposition à Caracas, la capitale et à un peu plus d'une semaine du jour où le chef du Commandement Sud, l'amiral Kurt Tidd ait organisé une rencontre avec des experts en finance dans la station balnéaire de Miami pour analyser ce qui arriverait si le Venezuela restait sans argent.

