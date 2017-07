Venezuela : Les attaques contre les bureaux de vote commencent

Sur les réseaux sociaux tourne actuellement une nouvelle campagne organisée par l'opposition pour que les unités d'éducation qui fonctionnent comme centres électoraux, refusent le droit de vote à tous les Vénézuéliens et n'ouvrent pas leurs portes dimanche prochain, 30 juillet. Ce jour-là aura lieu l'élection des membres de l'Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Cette invitation aurait déjà été acceptée par la direction du Collège Santo Tomás de Villanueva, situé à Las Mercedes, dans la municipalité de Baruta de l'état de Miranda. « Un centre de vote inutilisable pour l'ANC; ici, nous ne votons pas pour l'ANC, pour la fraude, » lit-on sur une pancarte placée à l'entrée du collège.

Sur la photo, partagée sur Twitter, on lit même une recommandation appelant toutes les autorités des différentes écoles fassent la même chose et se joignent à l'article 350 de la Constitution. Cela, comme on sait, est considéré comme un délit par le Pouvoir Electoral.

Des individus cagoulés ont attaqué la maison des candidats à l'ANC.

Dans la matinée de dimanche, des groupes terroristes ont attaqué avec des cocktails Molotov le logement de la candidate à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC) dans la municipalité Tovar de l'état de Mérida, Alejandrina Molina.

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir les dégâts.

