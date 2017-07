Venezuela : Les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de se protéger des violences de l'opposition

L'ambassade des Etats-Unis au Venezuela a émis un communiqué dans lequel elle recommande de ne pas passer près des manifestations anti-chavistes.

Ce communiqué a été publié lundi à cause de l'appel de la MUD à faire des barricades et des barrages de rues au Venezuela pendant 10 heures.

Parmi les recommandations faites aux ressortissants états-uniens, on leur demande de « se réfugier en lieu sûr quand les blocages de rues sont organisés. »

L'ambassade, en outre, a demandé à ses citoyens de « ne pas s'approcher des zones des protestations, » rappelant que « beaucoup des manifestations qui prétendent être pacifiques peuvent devenir violentes. »

En reconnaissant clairement la violence des protestations de l'opposition, la mission diplomatique a recommandé aux Etats-uniens qui se trouvent dans le pays de prendre des mesures « pour mieux se protéger. »

En évoquant la sécurité de ses citoyens dans le pays dans des termes pratiques, l'ambassade des Etats-Unis au Venezuela démystifie le caractère pacifique des protestations anti-chavistes et contredit sa position belliqueuse de soutient à la violence politique et à la violence armée dans les instances internationales comme l'OEA et le Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le jour-même où ces recommandations ont été faites, des manifestants de l'opposition ont utilisé des explosifs et des armes à feu contre des membres de la Garde Nationale Bolivarienne qui ont fait 9 blessés par armes à feu et provoqué des brûlures au 3° degré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/estados-unidos-insta-a-sus-ciudadanos-a-protegerse-de-violencia-opositora

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-les-etats-unis-demandent-a-leurs-ressortissants-de-se-proteger-des-violences-de-l-opposition.html