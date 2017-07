La République Bolivarienne du Venezuela a déclaré lundi « persona non grata » les ex-présidents de la Bolivie, Jorge Quiroga, de Colombie, Andrés Pastrana; et du Costa Rica, Laura Chinchilla et Miguel Ángel Rodríguez.

Le ministre des Relations Extérieures, Samuel Moncada a donné cette information sur son compte Twitter où il a écrit que ces citoyens étrangers « n'entreront plus au Venezuela. Ils ont abusé de la générosité de notre peuple. C'est un acte de justice qui sera compris par ceux qui aiment leur pays. »

Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Laura Chinchilla et Miguel Ángel Rodríguez ont participé comme « observateurs » au « plébiscite » sans base constitutionnelle que les secteurs extrémistes de l'opposition ont organisé ce dimanche.

A cette liste s'ajoute l'ex-président du Mexique Vicente Fox qui a aussi participé au « plébiscite » comme « observateur » pour avoir abusé de l'hospitalité du peuple vénézuélien.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/venezuela-declara-personas-no-gratas-a-quiroga-pastrana-y-expresidentes-de-costa-rica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-les-ex-presidents-invites-au-plebiscite-de-la-mud-declares-persona-non-grata.html