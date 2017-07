Venezuela : Les médias internationaux n'ont pas parlé de la simulation des élections à la Constituante

Le chancelier de la République, Samuel Moncada, a appelé les groupes de médias et les représentants d'autres pays à être responsables et rigoureux dans les informations qu'ils diffusent sur la réalité politique du Venezuela. « A ce qu'il semble, les médias vénézuéliens et internationaux ont un accord permanent avec l'opposition. L'irresponsabilité des médias prouve qu'ils font partie de l'opposition et qu'ils sont contre le Gouvernement. Des médias comme El País (Espagne), Reuters, The Washington Post et EFE ont menti dans leurs publications et ont cherché à faire taire la manifestation d'un peuple qui est sorti en masse pour la simulation des élections à l'ANC et comme si ça ne suffisait pas, ils ont donné des chiffres et des résultats de participation comme s'ils étaient chargés de al machinerie électorale, » a déclaré Moncada.

Lors d'une conférence de presse donnée lundi à la Chancellerie, il a dénoncé le fait que bien que la participation à la simulation des élections à l'ANC ait été massive, cet exercice démocratique n'a pas été répercuté par les médias internationaux qui se sont chargés de donner les résultats de la manifestation que la Table de l'Unité Démocratique a appelé « plébiscite » qui n'a ni effet juridique ni soutien de la Constitution et porte atteinte aux institutions et à la stabilité de la République.

Il a expliqué que ces manipulations de déformation sont exécuter sans prendre en compte le fait la vérité puisse être connue plus tard pour provoquer un effet immédiat dans l'opinion publique internationale.

Le chancelier a souligné que les pays démocratiques doivent rester en marge de ce que fait l'opposition et ne se fassent pas l'écho de soi-disant résultats qui n'ont aucune base réelle : « Nous, nous alertons le reste des pays qui ne se sont pas manifestés, vous devez faire très attention, vous devez être sérieux et rigoureux. »

« Ce qui se passe ici, c'est que nous avons une opposition qui hier, a fait un exercice de recherche d'oxygène. Le plébiscite a été un acte raté parce que jamais nous ne saurons combien de personnes ont voté en réalité, il n'est pas contrôlable, » a-t-il déclaré.

Cependant, il a alerté sur le fait que dans cet acte politique, la direction anti-chaviste a appelé ses partisans à répondre à 3 questions coercitives et provocatrices contre les institutions et la stabilité de la République, ce qui a pour but de rechercher des soutiens pour légitimer la formation d'un Gouvernement parallèle, décriminaliser les protestations et obtenir le soutien de la communauté internationale pour toutes leurs actions.

« Ils sont venus avertir, qui sait jusqu'où vont-ils en ce moment, en disant qu'ils vont appeler à l'heure zéro, qu'ils vont détruire le Conseil National Electoral, le Tribunal Suprême de Justice et dire que ces actions sont légitimes pour 7,1 millions de personnes. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/canciller-moncada-medios-internacionales-invisibilizaron-jornada-del-simulacro-electoral-constituyente/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-les-medias-internationaux-n-ont-pas-parle-de-la-simulation-des-elections-a-la-constituante.html