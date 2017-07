Venezuela : Les Vénézuéliens travaillent malgré le menaces de la droite

Les Vénézuéliens de tout le pays poursuivent leurs activités quotidiennes malgré l'appel à la grève de la droite qui cherche à déstabiliser le Gouvernement de Nicolás Maduro. Les actions de l'opposition ont porté atteinte à la libre circulation, au droit au travail, à la santé et à l'éducation.

L'opposition vénézuélienne cherche à paralyser la production dans le cadre des actions de déstabilisation engagées depuis avril qui ont fait plus de 90 morts et des milliers de blessés dans des manifestations violentes et des dégâts aux biens publics et privés.

Dans les états de Trujillo, Anzoátegui, Portuguesa et dans la capitale, les commerçants ont ouvert très tôt leurs établissements pour exercer leur droit au travail. Ils assurent que le pays se construit en travaillant.

Pour sa part, le secteur des transports à l'intérieur du pays continue à fonctionner normalement sur la plupart des routes en prenant des précautions à cause des récentes attaques qu'il a subi de la part des secteurs d'extrême-droite pendant leurs protestations.

Dans l'est de Caracas, l’opposition continue à faire obstacle aux déplacements et à empêcher les gens d'accéder à leur travail.

Cependant, cela n'a pas arrêté les citoyens qui se déplaçaient comme les personnes âgées qui se sont rendues très tôt à leur banque pour toucher leur pension.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.telesurtv.net/news/Venezolanos-acuden-a-trabajar-pese-a-amenazas-de-la-derecha-20170720-0023.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-les-venezueliens-travaillent-malgre-le-menaces-de-la-droite.html