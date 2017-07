Venezuela : Maduro exige que les Etats-Unis, la Colombie et le Mexique s'expliquent sur les déclarations du directeur de la CIA

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro a exigé lundi des Gouvernements des Etats-Unis, de la Colombie et du Mexique qu'ils donnent des éclaircissements « suffisants » aux déclaration du directeur de l'Agence Centrale de Renseignement des Etats-Unis (CIA), Michael Richard Pompeo.

Maduro a assuré qu'il prendrait des mesures politiques et diplomatiques suite aux « paroles interventionnistes » du directeur de la CIA qui a révélé lors d’une interview qu'il a eu récemment des réunions en Colombie et au Mexique pour évaluer les manœuvres à appliquer depuis ces nations pour « obtenir un meilleur résultat » au Venezuela.

Le président vénézuélien a rappelé que des déclarations et des documents de ce caractère interventionniste ont été faits par la CIA dans le passé quand ont été renversés des dirigeants latino-américains comme le président chilien Salvador Allende.

« Ainsi, j'exige qu'ils apportent des éclaircissements suffisants sur les déclarations du directeur de la CIA et j'exige du président (Donald) Trump qu'il apporte des éclaircissements sur les paroles insolentes, interventionnistes, de ce directeur de la CIA, ils s'imaginent qu'ils sont le Gouvernement du monde. »

Le président Maduro a assuré que « le temps de ceux qui se croient les maîtres du monde est révolu, il est très loin et le Venezuela doit le démontrer cette semaine. »

Une semaine décisive pour le peuple vénézuélien

Pendant son discours à la fin du défilé commémoratif du 234° anniversaire de la naissance du Libérateur, du 194° anniversaire de la bataille Navale du Lac et pour la Journée de l'Armée Bolivarienne, le président Nicolás Maduro a assuré que ce 24 juillet est le début d'une semaine décisive pour le peuple vénézuélien.

« Une semaine décisive pour l'histoire du Venezuela commence. Que personne ne se mette de côté dans les décisions que doit prendre le peuple du Venezuela, » a-t-il dit.

Il a demandé à tous les Vénézuéliens de faire de cette semaine du 24 au 30 juillet des jours de courage, de vaillance et de patriotisme.

De même, il a exhorté le peuple vénézuélien à participer aux élections des membres de l'Assemblée Nationale Constituante dimanche 30 juillet prochain « qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. »

« Il en pourrait y avoir une meilleure façon de commencer la semaine qu'en célébrant la naissance du Libérateur, nous devons reprendre son courage, son apport et sa vaillance à une époque où nous devons assumer très clairement les défis qui se présentent à nous. Une semaine décisive pour le peuple du Venezuela commence. Et dans une semaine, le peuple vénézuélien aura son Assemblée Nationale Constituante (ANC) pour conserver les garanties constitutionnelles et elle démontrera qu'elle est une réelle garantie de souveraineté et de paix, » a-t-il déclaré.

Ils annoncent tune vague de violence

Le ministre des Relations Extérieures vénézuélien, Samuel Moncada, avait déjà averti que l'opposition vénézuélienne prépare une augmentation de la violence cette semaine, des actions soutenues par des agents étrangers.

Moncada a signalé que l'opposition a planifié pour ce mercredi 26 juillet une nouvelle réunion de l'Organisation des Etats Américains (OEA) en Washington pour essayer de traiter le sujet du Venezuela et émettre une déclaration.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

