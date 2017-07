Venezuela : Maduro offre à l'opposition une table de dialogue avant d'installer la Constituante

Le président de la République, Nicolás Maduro, a proposé à l'opposition d'installer une table de dialogue, d'accord national et de réconciliation de la Patrie avant que l'Assemblée Nationale Constituante ne s'installe. « cette proposition avant l'Assemblée Nationale Constituante convient à l'opposition. Je sais ce que je dis ! Je propose à l'opposition d'abandonner la voie de l'insurrection, de revenir vers la Constitution et que nos installions dans les prochaines heures, avant l'élection de l'ANC, une table de dialogue, d'accord national et de réconciliation de la Patrie. Une table nationale de compréhension pour parler des grands problèmes du pays, pour parler de la paix, » a-t-il déclaré.

Il a souligné que si l'opposition n'accepte pas sa demande, le dialogue sera obligatoire grâce à une législation constituante.

« Je serais heureux si nous l'installions avant la Constituante parce que, s'il n'en est pas ainsi, je remettrai à la Constituante tout le pouvoir pour organiser, obligatoirement, un dialogue national de paix avec une loi constitutionnelle d'obligation entre les parties. Vous choisissez, Julio Borges, Manuel Rosales, Ramos Allup, Luis Florido! » a-t-il dit lors de la clôture de al campagne pour la Constituante en mentionnant en particulier les dirigeants de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Action Démocratique et Volonté Populaire.

Il a déclaré qu'il a épuisé toutes les ressources pour rétablir le dialogue entre le Gouvernement et les agents de l'opposition représentés à la Table de l'Unité Démocratique (MUD). « J'ai voulu et je veux le dialogue, ils refusent de respecter les accords de novembre. Le Pape est presque venu et ils ont dit : « Non, en 2017, nous renversons Maduro. »

Une Constituante pour la paix

A son avis, la seule façon de réunifier le Venezuela, c'est par l'Assemblée Nationale Constituante qu'il propose.

« Le seul chemin pour la paix qui reste au Venezuela, c'est d'activer une puissante Assemblée Nationale Constituante qui invite le peuple à la paix et vainque les violents. N'ayez aucun doute, ceux qui m'aiment et ceux qui hésitent à me donner leur amour et leur confiance, jamais je n'ai aspiré à aucune charge dans ma vie, ma seule aspiration est le bonheur de la Patrie, » a déclaré Maduro.

Il a souligné que, pendant ses plus de 4 ans d'exercice de la présidence, il a fait tout son possible pour le Venezuela, c'est pourquoi aujourd'hui, il demande le soutien des Vénézuéliens avec leur voix.

« Je demande un vote pour la paix du pays et cette paix a un nom, elle s'appelle Assemblée Nationale Constituante, « a dit Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

http://albaciudad.org/2017/07/maduro-ofrece-a-la-oposicion-una-mesa-de-dialogo-antes-de-instalar-la-constituyente-audio/

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-maduro-offre-a-l-opposition-une-table-de-dialogue-avant-d-installer-la-constituante.html