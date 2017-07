Venezuela : Participation massive à la simulation des élections à la Constituante

Dès les premières heures du jour, dimanche, une grande affluence de personnes s'est rendue aux bureaux de vote mis en place par le Conseil National Electoral (CNE) pour participer à la simulation des élections à l'Assemblée Nationale Constituante (ANC).

Les électeurs se sont familiarisés avec le processus de vote et ont pu dissiper leurs doutes concernant ce système. 942 tables ont été habilitées dans 2 000 bureaux de vote.

Sur son compte twitter @VillegasPoljak, le ministre de la Communication et de l'Information, Ernesto Villegas, a partagé des photos qui témoignent de l'intérêt du peuple vénézuélien pour ces élections à l'ANC proposée par le Président Nicolás Maduro pour affronter le terrorisme de l'opposition et garantir la paix dans le pays.

Des milliers de personnes ont participé à la simulation des élections à la Constituante

Alba Ciudad, 16 juillet 2017

Des centaines de milliers de personnes dans tout le pays ont participé dimanche à la simulation des élections à l'Assemblée Nationale Constituante qui aura lieu le 30 juillet prochain. Nous présentons un reportage photographique de l'Agence Nationale d'Information (AVN) avec un parcours par les bureaux de vote à El Valle, Coche, Petare, El Silencio, Caricuao, Mamera et au lycée Andrés Bello dans le centre de Caracas.



Pour cette simulation, 551 bureaux de vote ont été mis en place : 55 pilotes et dans les autres bureaux, les électeurs ne trouveront que des machines pour savoir comment exercer leur droit de vote le 30 juillet. Dans ces 551 bureaux, 1 942 machines à voter fonctionnent, mises en place par le CNE, l'organisme habilité par la Constitution Bolivarienne à organiser les élections au Venezuela.

La droite réalise un plébiscite illégal contre Maduro dans plusieurs pays

Resumen Latinoamericano, 16 juillet 2017

Le fascisme vénézéulien mène à bien ce dimanche 16 juillet, un plébiscit eillégal contre le Président légitime Nicolás Maduro et l'Assemblée Nationale Constituante.

Ce plébiscite illégal a eu le soutien complice de l'Eglise Catholique, des Nations Unies, de l'Organisation des Etats Américains (OEA), des Etats-Unis et de différents Gouvernements d'Amérique Latine et d'Europe.

Dasn ce cadre, les ex-présidents Vicente Fox (Mexique), Andrés Pastrana (Colombie), Laura Chinchilla et Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) et Jorge Quiroga (Bolivie) se sont rendus à Caracas en tant qu'observateurs d'une consultation qui n'a aucun aval de la Constitution.

La droite a monté environ 2 000 bureaux de vote au Venezuela et plus de 50 tables dans différents pays (Roma, Madrid, Miami, Toronto, Lima, Costa del Este, Santiago du Chili, Buenos Aires, Montevideo, etc...).

Evo Morales met en doute la crédibilité d'ex-présidents dans le plébiscite illégal

Resumen Latinoamericano/Telesur, 16 de julio 2017

« Quelle crédibilité ont des observaters qui viennent de dictatures militaires ?, » a dit le Président de la Bolivia, Evo Morales, en parlant des ex-présidents qui ontparticipé au plébiscite organisé par la droite au Venezuela en tant que soi-disant observateurs internationaux.

« Ils viennent de dictatures militaires et maintenant, ils fomentent un coup d'Etat au Venezuela, » a déclaré le président indigène en parlant de Vicente Fox (Mexique), Andrés Pastrana (Colombie), Laura Chinchilla et Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) et Jorge Quiroga (Bolivie).

La Constitution du Venezuela ne comprend pas le plébiscite comme mécanisme légal d'élection dans le pays. Cependant, l'opposition vénézéulienne l'a organisé ce dimanche dans le cadre de son ordre du jour de déstabilsiation du Gouvernement de Nicolás Maduro.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

