Venezuela : Poutine avertit les Etats-Unis : « Ne cherchez pas à déstabiliser le Venezuela »

La Russie a accusé les Etats-Unis d'exercer des pressions politiques sur le Venezuela et a averti que la déstabilisation de ce pays serait une menace aussi bien pour la démocratie vénézuélienne que pour toute l'Amérique Latine.

« Nous voyons avec inquiétude l'augmentation des tendances négatives et de la situation de déstabilisation en République Bolivarienne du Venezuela qui est unie à la Russie par des liens étroits d'amitié et d'association stratégique, » a déclaré le ministre russe des Affaires Etrangères dans un communiqué.

La Russie considère que la tendance actuelle « est une menace pour la stabilité démocratique de ce pays et peur avoir des conséquences très graves sur la situation dans la région latino-américaine en général. »

« L'augmentation agressive des pressions politiques et des menaces de sanctions de Washington sur Caracas est en désaccord avec la position de nombreux membres de la communauté internationale qui plaident pour la recherche de solutions constructives aux problèmes intérieurs du Venezuela, » a-t-il noté.

Il a également attaqué l'annonce des Etats-Unis que la situation au Venezuela représente « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale. »

« Nous confirmons notre ferme solidarité envers le peuple du Venezuela et ses dirigeants légalement élus et notre ferme condamnation de toute sorte de violence et de coup d'Etat comme méthode pour évincer des Gouvernements légitimes d'Etats souverains, » souligne la note officielle russe.

De plus, Moscou soutient l'envoi au Venezuela d'une mission de médiateurs de l'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR).

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro s'est rendu en janvier dernier en Russie où il a rencontré le chef du Kremlin, Vladímir Poutine, pour discuter de la forte chute des prix du pétrole qui a affecté l'économie des 2 pays.

Récemment, la Russie a rendu hommage au président du Venezuela, Hugo Chávez qu'elle a évoqué comme l'un des plus brillants dirigeants de l’Amérique Latine et un authentique ami de la Russie.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/19/putin-lanzo-una-advertencia-a-eeuu-por-venezuela-no-intenten-desestabilizar/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-poutine-avertit-les-etats-unis-ne-cherchez-pas-a-destabiliser-le-venezuela.html