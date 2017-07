Venezuela : Que cherche Marco Rubio au Venezuela?

Par: L. Alberto Rodríguez

Les relations entre Cuba et les Etats-Unis étant suspendues à cause de l'hostilité et de l'ignorance de Donald Trump, les batteries de la contre-révolution cubaine se focalisent sur le Venezuela. Celui qui en est chargé : le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio.

La manœuvre obéit à 2 facteurs essentiels :

Le premier est es que Rubio considère, selon ce qu'il dit, que Cuba est soutenue par le Venezuela. C'est pourquoi, selon moi, il doit penser qu'en frappant le Venezuela, il frappe aussi Cuba.

C'est sûr ? Pas du tout. D'abord, parce que les relations internationales de Cuba s'étendent à plus de 100 pays autour du monde. Et ensuite, parce que ce qui se passe au Venezuela est l'affaire du peuple vénézuélien. Le peuple cubain s'occupe de ses propres affaires.

Le second facteur est que a mafia de Miami est avide de triomphe : une chose qu'elle n'a pas obtenue avec Cuba en 56 ans. Donc, il est plus facile en ce moment de frapper le Venezuela que Cuba.

En plus, il faut préciser que Marco Rubio et ses alliés à Miami ont besoin de justifier devant le Département d'Etat leurs actions pour qu'on ne leur supprime pas leurs budgets de millions de dollars : plus d'1 billion de dollars, pour être précis, c'est la quantité de billets que le Gouvernement des Etats-Unis a dépensé dans des opérations pour déstabiliser la Révolution cubaine, évidemment, sans résultat. C'est de l'argent de la classe ouvrière états-unienne qui, par l'intermédiaire d'impôts, a été mis à la poubelle.

Donc, Marco Rubio se concentre sur le Venezuela non parce qu'il a des convictions démocratiques ou à cause de sa haine du chavisme mais parce qu'il souhaite récupérer les dollars que la Maison Blanche destine au renversement de Nicolás Maduro.

Ce n'est pas surprenant. Comme toute mafia, on fait le nécessaire pour faire des bénéfices.

Le problème est que Trump a fait des coupes sombres dans le financement de la subversion à Cuba et au Venezuela (et en Equateur) dans son budget 2018 : plus de 700 millions de dollars qui étaient gérés par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID), une officine destinée à distribuer l'argent pour les actions subversives de la contra-cubaine. Mais pas plus.

Que fera alors Marco Rubio? Lui seul le sait. Dans l'immédiat, il ne cesse pas de hurler contre le Venezuela. Peut-être pourra-t-il gratter quelques centimes pour les donner à ses troupes qui, comme tout groupe de mercenaires, n'est pas capable de bouger le petit doigt s'il n'y a pas d'argent à la clef. Il faut maintenir les affaires à flot avant que tout ne s'effondre.

