Venezuela: Quelques mots de notre correspondante à Caracas

Je n'ai pas internet. Je me sens complètement impuissante pour transmettre tout ce que j'ai vu. Caracas et totalement en paix. C'est seulement à Chacao, Altamira et Los Ruices ( est de l'état de Miranda) qu'il y a des problèmes et à Altamira, il y a une heure, ils ont à nouveau posé une bombe qu'il sont faite exploser quand la Garde passait par là. La vérité, c'est que les gens sont venus voter et au Polyèdre (le centre d'urgence pour que ceux qui vivent dans des quartiers de l'est qui sont bloqués par des barricades et de petits groupes violents) la quantité de gens est immense.

A l'intérieur du pays, c'est encore mieux, les gens peuvent sortir plus tranquillement.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

