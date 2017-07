Venezuela : Résultats de dimanche : un chavisme mûr, une droite gonflée dans les médias

La droite possède une grande force dans les communications, financée et planifiée depuis l'étranger. Cela lui permet de créer des schémas, de faire voir qu'ils ont ce qu'en réalité, ils n'ont pas. C'est ce qu'on a vu dan sle plébiscite de ce dimanche : une forte participation qui a duré quelque sheures à peine, les premières de la matinée mais pas plus. Les rues n'ont pas débordé comme ils l'avaient annoncé, cette majorité qu'ils disaient exister n'existait pas. C'est ce que nous avons vu dans les 14 états où bous existons et c'est ce qui a été mis en évidence sur les réseaux sociaux.

Il faut le souligner pour en pas se laisser tromper par les chiffres qu'ils donneront. Nous savons que la direction de la droite a le mensonge comme expression politique essentielle, tenter de convaincre les gens. Pourplusieurs raisons : parce qu'ils n'ont pas une vérité suffisante à dire et parce que la tromperie dans la guerre de la communication est le centre de tout, pour eux. Mais aujourd'hui, on a vu clairmeent qu'ils ne mobilisent pas le nombre de gens qu'ils disent mobiliser.

En ce qui concerne le chavisme, c'était un exercice de mobilsation, de discipline et de maturité pour affronter un moment clef de cette confrontation. Nous montrons que, malgré la violence qui se déploie, les difficultés économqiues qui n'ont pas de solution, les mois de résistance à toutes les provocations et les morts, nous avons été où nous deviosn être : dans les queues, en train de voter, en montrant qu'ils nenous ont pas vaincus, que nous sommes des milliers et des milliers.

On ne doit pas tomber dans le triomphalisme. Ce serait une grave erreur. Nous avons besoin de plus que ce que nous avons fait pour le 30 juillet puisque ce sera ce qui donnera la légitimité nécessaire à l'Assemblée Nationale Constituante. C'est pouquoi il est très important de poursuivre les assemblées dans les territoires, les débats ouverts dans chaque communauté, d'écouter ceux qui sont ennuyés, éloignés, fatigués, critiques. Et pas seulement pour cela mais pour reccueillir lespropositions des gens : que changer, modifier, approfondir, ajouter ? Ce ne peut pas être un exercice de candidats illuminés comme le pensent certains, ce doit être le fruit de la démocratie participative et active.

Nous devrons faire cet exercice de participation dans une situation plus violente. La droite l'a annoncé et les analyses qui ont été faites l'indiquent aussi. Pour aller de l'avant, ils utiliseront les mensonges de leur plébiscite comme justification, en particulier dans le domaine international. Nous devront être attentifs, fairepreuve d'intelligence, d'organisation, d'unité, agirpour protéger nos territoires comme ont déjà c ommencé à le faire les Brigades de Défense Populaire Hugo Chávez qui iront en caravane, le 22 juillet, de Santa Bárbara à Socopó, dans l'eétat de Barinas. Le 30 juillet, nous devrons être nombreux, des millions.

Coordination Nationale du Courant Révolutionnaire Bolívar et Zamora

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/16/venezuela-resultados-del-domingo-un-chavismo-maduro-una-derecha-inflada-comunicacionalmente/

